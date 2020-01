Le joueur palestinien-américain Smash utilise le meilleur classement pour défendre la Palestine

Assaf «Free Palestine» Assaf utilise sa poignée d’une manière très différente de la plupart des concurrents de jeux de combatPhoto: Free Palestine

Passer du temps dans la communauté des jeux de combat vous fait habituer à faire référence à des gens par des noms comme SonicFox, HotDog29 et Dr. PeePee. Les derniers classements des joueurs de Super Smash Bros.Melee sont pleins de tels noms, et un compétiteur de haut niveau de Smash utilise son tag de joueur dans un but explicitement politique: plaider pour une Palestine libre.

Au classement de 2019, Anees «Free Palestine» Assaf est considéré comme le soixante-douzième meilleur joueur de Super Smash Bros.Melee au monde, grâce à des performances lors d’événements comme The Big House et Full Bloom. Son placement est un grand pas en avant de manquer le top 100 en 2018. Auparavant, Assaf était connu sous le nom de «Milhous», une poignée qu’il avait choisie comme moyen de se moquer du deuxième prénom de l’ancien président américain Richard Nixon. En avril 2018, Assaf a changé son tag en réponse à une tendance Twitter demandant aux joueurs d’expliquer le manche qu’ils avaient choisi pour la compétition. Un peu moins d’un an plus tard, il a publié un Twitlonger clarifiant davantage les raisons de sa décision de changer de nom et fournissant une introduction aux problèmes auxquels est confronté le peuple palestinien.

Bien qu’il soit né et réside actuellement aux États-Unis, Assaf détient la double nationalité avec l’État palestinien et a effectué de nombreux voyages dans la région tout au long de sa vie. Cela lui a donné un aperçu de première main de la façon dont ce qui reste du territoire palestinien a été traité sous son occupation par Israël, ce qu’il assimile à un État d’apartheid dans son poste original sur Twitlonger. Les Palestiniens ont très peu de droits par rapport à leurs homologues israéliens en vertu de la législation actuelle, et malgré de nombreuses résolutions des Nations Unies condamnant le traitement de la population palestinienne, les États-Unis ont systématiquement bloqué toute action et se sont maintenus par leur soutien à Israël.

“J’ai réfléchi à l’ampleur du problème pour moi et à la façon dont j’avais déjà eu quelques occasions d’expliquer ce problème aux joueurs de Smash lors de tournois et de voyages sur la route”, a déclaré Assaf à Kotaku lors d’une conversation sur ce qui l’avait incité à changer. sa poignée. “Une fois que le tag” Palestine libre “est venu dans ma tête, je l’ai immédiatement allumé [tournament sign-up site] Smash.gg et Twitter et n’ont pas regardé en arrière. ”

Assaf a décrit les réponses de la communauté Smash au changement de nom comme «généralement positives», et il a offert un niveau d’appréciation supplémentaire pour sa scène locale à l’Ohio State University pour leur soutien et leur volonté d’apprendre sur la Palestine. Comme c’est généralement le cas, cependant, les interactions en ligne via des plateformes comme Twitch, YouTube et Twitter ont été complètement différentes et souvent racistes. Assaf a déclaré que des personnes dont le privilège leur permet d’ignorer les souffrances des autres lui ont dit de “garder la politique à l’écart de Smash”, mais pour la plupart, il a trouvé que les joueurs n’étaient pas vraiment éduqués sur les circonstances et disposés à écouter.

“La compréhension que les gens ont de la situation diffère grandement d’une personne à l’autre, mais j’ai eu des gens qui me parlaient de problèmes très actuels et de l’histoire du conflit, ce qui montre qu’ils y pensaient depuis un certain temps”, a expliqué Assaf. «Mais l’autre côté de cela est nettement plus courant. J’ai entendu des gens me dire qu’ils pensaient que la Palestine était une ville. J’ai parlé à des gens qui pensaient que je parlais du Pakistan tout le temps. Depuis le moment où j’ai changé, j’ai eu des gens qui m’ont demandé de poser des questions sur le problème, et lors des tournois, beaucoup de Smashers que je connais à peine m’ont posé des questions à ce sujet et m’ont donné une chance d’expliquer mon point de vue. “

Assaf n’accorde pas beaucoup d’importance à sa place dans le classement Super Smash Bros.Melee pour 2019, en dehors de ce qu’il peut faire pour diffuser son message. Il a dit être «un peu contrarié» de ne pas avoir réussi la coupe en 2018, mais depuis lors, il est arrivé à la conclusion que les joueurs de Smash accordaient trop d’importance au classement. Cela dit, la portée de ces classements signifie également que le tag Palestine libre sera vu et considéré par une partie beaucoup plus importante de la communauté, permettant au message d’Assaf de se propager plus loin qu’il ne l’a déjà fait. Depuis l’annonce de son classement, Assaf a partagé qu’il avait même été contacté par de vieux camarades de lycée qui ne jouaient pas à Smash.

“Je veux juste que les gens examinent le point de vue des Palestiniens”, a déclaré Assaf. «Même les faits seuls ne parlent pas de ce que cela fait d’être arrêté et fouillé dans votre propre pays et d’être exclu de la majeure partie de ce territoire en raison de la nationalité palestinienne. Même lorsque cela est évoqué de bonne foi dans nos médias, les gens qui en parlent ne sont souvent pas palestiniens, donc notre perspective est perdue. »

Ian Walker aime les jeux de combat et aime écrire à leur sujet encore plus. Vous pouvez le trouver sur Twitter à @iantothemax.

