Le joueur péruvien Pokémon GO est déjà le meilleur au monde

La scène des jeux vidéo compétitifs en Amérique latine continue d’afficher d’excellents résultats et cette fois, le triomphe est venu au Pérou grâce à la grande performance de Sebastián Rodriguez dans un tournoi Pokémon GO, où il a non seulement pris la première place, mais est également devenu Le meilleur joueur du monde.

Le week-end dernier, le tournoi Legion PVP Lima Battle Tower, appartenant au circuit World Legends Tournament de Pokémon GO, a affronté plus de 100 joueurs et parmi eux, le péruvien Sebastian “Escombraura” Rodríguez a remporté la victoire en emportant un score de 8-0 en mode Silph, un acte qui lui a valu le sacre dans cette compétition du titre Niantic à succès.

Le résultat a eu un impact immédiat sur le classement de la scène compétitive Pokémon GO, donc grâce à son triomphe, Sebastián Rodriguez est passé de la 16e à la 1re place, c’est-à-dire qu’il est actuellement le meilleur joueur du monde.

Après avoir pris la première place, Sebastián “Escombraura” Rodríguez pointe vers le Championnat International Go, qui se tiendra entre juillet et septembre. où il tentera d’approuver la première place et deviendra définitivement le monarque absolu de Pokémon GO.

Après un tournoi long et agréable, j’ai pu sortir victorieux avec un 8-0, et encore sans pokémon de type combat 💪.

Demain, je passerai toutes les vidéos 🙌🙌 merci pour votre soutien 😊 pic.twitter.com/SuVv7n7HPX

– Sebastián Rodriguez (@Escombraura) 16 février 2020

Pokémon GO est disponible sur les appareils iOS et Android.

