Le joueur PS4 s’énerve après l’annonce de l’arrivée d’Horizon: Zero Dawn sur PC

Après plusieurs rumeurs aujourd’hui, il a été confirmé que Horizon: Zero Dawn, le jeu acclamé pour PlayStation 4, sera disponible sur PC. Cette nouvelle a réjoui de nombreux joueurs, mais a également causé un certain inconfort à certains autres. Il y a même ceux qui ont fait des crises de colère à cause des nouvelles.

Les réseaux sociaux sont un outil qui permet à chacun de votre avis sur divers sujets. Maintenant, la communauté des joueurs a parlé de l’arrivée d’Horizon: Zero Dawn sur PC. Parmi la diversité des opinions, il y a ceux qui étaient vraiment contrariés par le fait.

Le cas le plus important est celui de THEAP99, un utilisateur de Twitter qui n’aimait pas du tout les nouvelles. Nous disons que depuis qu’il a posté une vidéo dans laquelle il montrait qu’il avait jeté son bureau et endommagé sa PlayStation 4 après avoir entendu la nouvelle. En outre, il a quitté une pièce en désordre.

Quelque chose qui attire l’attention, c’est que ce joueur reproche à Sony de “jeter les ordures pour rien”. Ainsi, il semble que ce soit un problème qui lui ait fait reconsidérer sa préférence pour cette marque.

Excellent moyen de passer mon anniversaire. Merci pour f * cking rien @PlayStation @Guerrilla @hermenhulst @yosp décennies jetées et maintenant tout était pour rien https://t.co/skN2v9jHge pic.twitter.com/lCBWDEf9sq

Bien que ce soit le cas le plus important, la réalité est qu’il n’est pas le seul. À titre d’exemple, nous avons des utilisateurs qui demandent un remboursement, car ils considèrent que Sony a menti en disant qu’Horizon: Zero Dawn était une exclusivité (bien que ce soit le cas jusqu’à aujourd’hui).

Il y a également un manque d’utilisateurs qui disent que Hermen Hulst, actuel directeur de Sony Worldwide Studios, est un traître pour avoir pris cette décision. Il y a aussi ceux qui disent que c’est un mouvement qui ne fera qu’endommager la marque.

Merci pour le doigt du milieu, j’apprécie beaucoup, puis je vais réfléchir à la question de savoir si je devrais soutenir votre prochain match.

Je veux récupérer mon argent !!! Puis-je les poursuivre pour de fausses publicités?

Que signifie donc “Only On Playstation” sur ma box? C’était un mensonge.

Bye bye-bye Playstation 👋

va ruiner la marque! vous pouvez être sûr que si toutes les exclusivités sortent sur le PC, je quitterai la Playstation et je n’en achèterai même pas plus. Deviendrez-vous Microsoft?

Tout le monde n’est pas contre l’arrivée d’Horizon: Zero Dawn sur PC

Il convient de mentionner que de nombreux utilisateurs sont également satisfaits de l’arrivée imminente d’Horizon: Zero Dawn sur PC. De plus, les plaintes peuvent être considérées comme provenant d’une minorité très vocale et bruyante.

Au cas où vous l’auriez manqué: ne vous attendez pas à voir tous les Sony exclusifs sur PC

Si vous effectuez une recherche sur des réseaux tels que Twitter, Facebook ou reddit, vous verrez que nombreux sont ceux qui considèrent que c’est une bonne nouvelle qu’Horizon: Zero Dawn arrivera sur PC. Parmi les personnes satisfaites de cette nouvelle, il y a les utilisateurs de PC, ainsi que les propriétaires de PlayStation 4 qui sont heureux que le jeu soit disponible pour plus de gens.

Je vois que Horizon Zero Dawn a tendance! Je suis heureux qu’un jeu aussi incroyable soit porté sur PC car beaucoup plus de gens peuvent aussi en tomber amoureux !!

Alors bonne chance aux futurs Outlanders!

Quiconque contrarié par cela est fou. Horizon Zero Dawn est un jeu génial et si vous l’avez aimé, vous devriez souhaiter que plus de gens puissent en faire l’expérience. Je suis tout à fait favorable à ce que de grands jeux soient portés à un public plus large. C’est bon pour toutes les personnes impliquées. https://t.co/AA8aaGuyCD

Et cela vous dérange que Horizon: Zero Dawn va se rendre sur PC? Que pensez-vous des réactions négatives? Dites-nous dans les commentaires?

Horizon: Zero Dawn est maintenant disponible sur PlayStation 4, tandis que sa version PC sera disponible en été. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en lisant notre critique ou en visitant sa carte.

