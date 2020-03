Le joueur qui a reçu un Fabulous au lieu d’un Switch a déjà sa console

Il y a quelques jours, nous vous avons parlé d’un cas particulier où un jeune homme a reçu un nettoyant pour sols au lieu d’une Nintendo Switch pour son anniversaire. La réaction de toutes les personnes impliquées, à la fois le garçon d’anniversaire Ángel Valdés et sa femme, est devenue la sensation pendant un certain temps. Pour la fortune de tous, cette histoire a pris fin et a une fin plutôt heureuse.

Une fois de plus, Ángel Valdés est allé sur Twitter pour partager que sa Nintendo Switch tant attendue l’a finalement atteint. Cependant, la console hybride ne correspond pas au package Amazon, mais C’était un cadeau de quelqu’un que personne n’a vu venir.

C’est vrai, Fabulous était en charge de compenser le malentendu d’origine et a donné à Ángel Valdés son cadeau d’anniversaire tant attendu. Valdés a montré son Switch fourni avec une carte spéciale de la société. Il contient un message vous félicitant pour votre anniversaire.

D’un autre côté, le joueur a rapporté qu’Amazon México a fait de même et a remboursé son argent d’achat. Sans aucun doute, une fin heureuse à une histoire plutôt bizarre.

Quel beau cadeau de Fabulous! pic.twitter.com/5ryW5er77r

– Angel Valdes (@SoyAngelValdes) 14 mars 2020

Via: Ángel Valdés

