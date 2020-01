Le kit de l’explorateur de Laeral Silverhand apporte de la légende aux joueurs D&D

Wizards of the Coast apporte une partie de la tradition des Royaumes Oubliés aux joueurs avec le Kit de l’Explorateur de Laeral Silverhand. Wizards devrait sortir le kit le 17 mars, offrant aux joueurs un ensemble d’accessoires personnels, dont un jeu de dés, un plateau de dés et une carte de la côte de l’épée et de la ville de Waterdeep.

Le kit comprend également 20 cartes illustrées recto-verso contenant des informations sur plusieurs personnages, lieux et rôles emblématiques du cadre 5E D&D par défaut tels que Drizzt Do’Urden, le grand-duc Ulder Ravengard de Baldur’s Gate, le drow mercenaire Jarlaxle Baenre, les villes de Waterdeep et Baldur’s Gate, et des factions comme les Harpers et Zhentarim. Les cartes sont décrites comme «détaillant les idées d’experts de Laeral» sur leurs sujets. Bien que ceux-ci puissent être moins utiles pour les experts du savoir, les nouveaux joueurs pourraient obtenir une bonne connaissance du savoir faerunien.

Le kit sortira le même jour que le livre de la campagne Rôle critique, le Guide de l’explorateur de Wildmount, le premier paramètre à être intégré au pli canon D&D depuis Eberron en 2004.