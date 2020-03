Le kit Index VR de Valve est déjà épuisé – encore une fois – après que le nouveau stock soit disponible hier.

Comme rapporté par Road to VR, le stock mis à disposition le 9 mars est déjà épuisé. Ceux qui ont raté le matériel ont maintenant une date d’expédition estimée à huit semaines ou plus. Cependant, d’autres ont reçu une estimation de quatre à six semaines.

Les commandes doivent être traitées au fur et à mesure de leur réception, donc les consommateurs qui souhaitent le kit VR doivent toujours passer des commandes pour éviter des délais d’attente encore plus longs. Le nouveau stock a été confirmé pour arriver la semaine dernière.

Valve a prédit que les kits Index VR se vendraient le jour même de leur retour en stock.

“En raison de la forte demande, nous nous attendons à ce que les actions disponibles se vendent lundi”, a déclaré Valve dans un communiqué.

“Tous les achats au-delà de cette quantité initiale seront exécutés dans l’ordre dans lequel ils seront reçus, car l’approvisionnement augmentera au cours des prochains mois.”

Le mois dernier, Valve a révélé que l’épidémie de coronavirus avait eu un impact sur la production de son matériel. Cependant, la société visait à avoir plus de stock disponible à temps pour le lancement du titre exclusif VR Half-Life: Alyx – 23 mars.

En novembre 2019, des rumeurs ont commencé à tourbillonner qu’un nouveau jeu Half-Life était en préparation. La firme américaine a confirmé la nouvelle, révélant que le jeu apparaîtrait aux Game Awards 2019.