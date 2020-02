Le kit Wonder Red Statue annoncé pour le Wonder Festival 2020

Platinum Games a annoncé une gamme de produits pour le Winter Wonder Festival de cette année au Japon.

Le kit de statue Wonder Red illustré ci-dessus et ci-dessous est le plus pertinent pour les fans de Nintendo, qui sera vendu sur le stand de Platinum Games avec plusieurs autres figurines. La programmation complète est disponible sur leur blog officiel ici.

Voici un aperçu du kit de statue Wonder-Red (peinture et assemblage requis), en vente sur le stand de PlatinumGames au Wonder Festival 2020 [Winter]! Consultez notre blog officiel pour plus d’informations – et rencontrez de tout nouveaux héros Platinum FUTURE! # Wf2020whttps: //t.co/iwIYOEDl20 pic.twitter.com/HQ4YV4SWhV

– PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 6 février 2020

Salut! Masaki Yamanaka, de PlatinumGames IP Development, ici, pour vous parler de quelque chose de très proche et cher à mon cœur en tant que fan de figurines. Wonder Festival (Wonfes en abrégé) est un énorme rassemblement de créateurs de figures et de collectionneurs qui a lieu deux fois par an. C’est une vitrine majeure où les fabricants de figurines et de statuettes présentent et vendent leurs plus récents et leurs plus grands. Et lors des Wonfes d’hiver de cette année, le 9 février à Chiba, au Japon, PlatinumGames se joint à nous!

Dans ce blog, je voudrais présenter les œuvres que Wonder Festival 2020 [Winter] les participants peuvent s’attendre à voir de PlatinumGames.

Wonder-Red

Sculpté par Minoru Kasai

Matériel: résine rouge

Hauteur: env. 10 cm / 4 pouces

Prix: 5000 yens

Wonder Festival 2020 [Winter] aura lieu le 9 février au Japon. Nous nous assurerons d’apporter plus de détails sur les chiffres intéressants annoncés lors de l’événement.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.