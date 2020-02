Le KM ChaingunS d’Assaut de Tir On-Rails frappe le Japon ce mois-ci

Les fans des tireurs sur rails de Sega – comme Virtua Cop, Escouade fantôme et Gunblade NY – voudrez peut-être prendre note des prochains efforts de QZK basés sur les commutateurs, Assault ChaingunS KM, qui frappe le Japon le 20 de ce mois.

Basé sur iOS et Android Assault Chaingun KM, cette édition révisée sera publiée par Regista et proposera un objectif gyroscopique et un support pour jusqu’à quatre joueurs sur une seule console, chacun armé d’un Joy-Con.

Il coûtera 1 496 yens lors de son lancement le 20 février; seriez-vous intéressé à voir un lancement occidental ou allez-vous simplement le télécharger à partir de l’eShop japonais? Dites-nous avec un commentaire.

