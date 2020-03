Le lancement PC de Death Stranding utilisera Denuvo

Death Stranding utilisera la gestion des droits numériques (DRM) de Denuvo sur PC.

Comme indiqué sur la page Steam des jeux, l’idée derrière un éditeur optant pour l’utilisation de DRM est d’empêcher toute falsification de son titre.

Cependant, il s’agit d’une mesure temporaire. Denuvo lui-même reconnaît que tous les jeux peuvent et seront piratés à un moment donné. Cependant, la société de logiciels vise à protéger les ventes initiales du jeu.

“Le message n’a pas vraiment changé”, a déclaré le directeur des ventes Elmar Fischer à PCGamesInsider.biz dans le passé.

“Il s’agit toujours de protéger la fenêtre de vente initiale. C’est quelque chose qui varie d’un éditeur à l’autre – cela peut prendre deux mois, deux semaines. Nous avons eu quelques mois difficiles, en particulier septembre et octobre de l’année dernière, surtout lorsque FIFA et Total War: Warhammer 2 a été lancé et s’est fissuré en quelques heures. C’est un jeu de chat et de souris avec des hauts et des bas. Nous étions définitivement dans un bas à l’automne de l’année dernière. “

Plus tôt cette semaine, le titre de Hideo Kajima a été confirmé sur PC le 2 juin. Il sera disponible sur Steam et sur Epic Games Store. 505 Games publie la version PC.

L’éditeur italien a récupéré les droits du jeu en octobre 2019 – le jeu n’a été lancé sur PS4 que le 8 novembre. Kojima a affirmé que Death Stranding faisait plus appel aux goûts de l’Europe et du Japon qu’aux États-Unis après que son jeu ait reçu des critiques mitigées dans ce dernier.

Kojima lui-même recevra le prestigieux prix de bourse BAFTA. Il a reçu l’honneur en raison de toutes ses contributions à l’industrie des jeux. Son titre mènera les BAFTA Game Awards 2020 – Death Stranding et Control ont reçu 11 nominations.