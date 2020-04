Le légendaire Atari Pong devient un RPG appelé Pong Quest

Le jeu vidéo Atari arrivera avec un mode multijoueur en ligne et local.

Atari a opté pour l’un de ses grands classiques, un titre qui fait partie de l’histoire des jeux vidéo,Pong. Ce jeu vidéo rétro dont tout le monde se souviendra d’avoir deux lignes et un point revient sous la forme d’un jeu vidéo de rôle et sous le titre de PONG Quest.

Atari Classic revient sur PC et consolesCela a été annoncé par Atari en collaboration avec Checked Ink et par le biais d’une déclaration officielle publiée dans Gematsu. Cette nouvelle aventure vientPlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PCau printemps. “Dans PONG Quest, vous explorerez un monde de fantaisie en affrontant une variété d’adversaires dans des batailles énergiques de type RPG!”, Déclare Atari dans sa déclaration.

La personnalisation et de nouveaux mécanismes prennent le relais de PONG Quest“Les balles PONG déverrouillables spéciales ajoutent de nouvelles profondeurs et stratégies au gameplay classique, donnant une touche fraîche et moderne à l’original. Des modes de combat classiques, compétitifs et en ligne complètent le plaisir, complétant un mode histoire fantastique:c’est PONG comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, mais tout ce que vous aimez! “

Le titre est né avec une série de caractéristiques qui en font une proposition intéressante, comme son haut niveau depersonnalisation, les capacités spéciales ajoutées aux mécaniques classiques ou leur mode compétitif en ligne.

En savoir plus sur: Pong, Atari, Retro et RPG.

.