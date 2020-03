Le légendaire Super Nintendo Chrono Trigger célèbre 25 ans d’aventure

Le travail de Dream Team 7 est toujours vivant 25 ans après son lancement dans SNES.

Tout au long de l’histoire, nous avons vu des titres qui, malgré plus de 20 ans, restent une relique qui fait partie des listes de jeux vidéo les mieux notées. C’est le cas de Chrono Trigger, le titre deSquaresoft(maintenant converti en Square Enix) qui a été publié le 11 mars 1995 enSuper Nintendo (SNES).

La Dream Team 7 était en charge de ce travailBien que le titre soit sorti aux États-Unis le 22 août, ils ont dû passer14 ans avant de passer car l’Espagne pourrait en profiter avec des textes en espagnol de manière licite. Les responsables de l’élaboration de cette œuvre étaient connus sous le nom de Dream Team 7, composée de: Hironobu Sakaguchi; Kazuhiko Aoki; Nobuo Uematsu, connu pour être le compositeur de la bande originale de la saga Final Fantasy; Yuuji Horii; et le légendaireAkira Toriyamaartiste mangaDragon ballet concepteur d’autres titres tels que Dragon Quest et Blue Dragon.

De nombreux membres de cetteDream Team 7, ou Project Dream, a travaillé sur des titres bien connus tels que la saga Final Fantasy, Dragon Quest, Lost Odyssey ou Xenogears. En outre, l’un de ses réalisateurs, Yoshinori Kitase, est également connu pour être l’un des parents de Final Fantasy VII, étant son plus récent travail en tant que producteur Final Fantasy VII Remake.

Chrono Trigger est également venuNintendo 3DS, appareils mobiles et Steam, J’ai reçu une suite appelée Chrono Cross pour PSX et j’ai une préquelle appeléeRêveurs radicaux, inconnu de beaucoup, qui est venu à Super Famicom grâce à son extension, Satellaview.

A l’occasion de son25e anniversaire, dans 3D Games, nous voulions rendre un hommage particulier à ce titre mystique de Super Nintendo parlant de son histoire dans un reportage consacré à Chrono Trigger. Qu’est-ce qui fait que ce titre reste un bon jeu 25 ans après sa sortie? Son histoire incroyable, ses graphismes 2D et sa conceptionils rendent le travail très vivant aujourd’huiEt, qui sait, peut-être que nous pourrons assister à un remake à la hauteur de Final Fantasy VII.

En savoir plus sur: Chrono Trigger, JRPG, SNES et Anniversary.

.