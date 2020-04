Le livre d’art de Kirby est magnifique, tout comme Kirby

Image: Viz Media

Je ne dirais pas que le monde a besoin maintenant d’un livre de Kirby de 272 pages, mais cela ne peut certainement pas faire de mal.

Publié par Viz Media en anglais plus tôt cette semaine, la collection Kirby Art & Style est un tome cartonné de 30 $ rempli d’art officiel, d’art conceptuel, de box art et de croquis couvrant 25 ans d’histoire de Kirby. Accompagnant l’œuvre d’art sont des notes des artistes qui ont dessiné les yeux et la bouche sur les cercles roses au cours des décennies. Aussi des pieds, mais pas des pieds humains.

Photo: Viz Media

J’aime voir des œuvres lumineuses et colorées de l’art Kirby aux côtés des croquis bruts qui les ont inspirés. C’est comme utiliser une radiographie pour voir les os de l’art.

Photo: Viz Media

Les pages remplies de personnages isolés dans divers costumes et poses ne sont pas spécifiquement destinées à inspirer les tatouages ​​de jeux vidéo, mais elles le font certainement. Apportez la collection Kirby Art & Style à votre tatoueur local, choisissez une page et faites-vous encrer. Peut-être pas la table des matières. Ou peut-être que c’est votre corps.

Photo: Viz Media

Il est tellement mignon qu’il me fait mal aux dents. Est-ce que je veux manger Kirby? Je ne sais pas. Peut être?

Photo: Viz Media

La collection Kirby Art & Style est désormais disponible partout où de beaux livres sont vendus. Il est livré dans une housse qui, selon plusieurs critiques d’Amazon, a été endommagée pendant l’expédition. Ma commande Amazon ne sera expédiée qu’en mai, alors vérifiez peut-être dans d’autres magasins.

