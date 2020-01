Le logiciel du moteur spécialisé dans les ports pense que le commutateur continuera de “bien fonctionner” malgré l’arrivée de la prochaine génération

Nintendo a récemment dominé les ventes de logiciels et de matériel dans le monde entier, mais le véritable test devrait être lorsque Sony et Microsoft lanceront leur propre nouvelle génération de matériel. Ces deux nouveaux systèmes devraient arriver plus tard cette année, à un moment donné pendant la période des fêtes.

Alors, quel genre d’impact ce matériel de prochaine génération aura-t-il sur le commutateur et son attrait actuel? Lors d’une interview avec Nintendo Everything récemment, le vice-président de Engine Software, Ruud van de Moosdijk, a offert un aperçu, expliquant comment il ne pensait pas que ce serait une grande préoccupation, car le Switch “existe dans sa propre dimension” du jeu vidéo. arène:

À mon avis, la Nintendo Switch, comme la Wii auparavant, existe dans sa propre dimension du marché et continuera de bien fonctionner même lorsque la PS5 et la Xbox Series X seront publiées. Comme tant de fois avant, les consoles de Nintendo n’ont que leur propre spécificité qui ne dépend pas du processeur le plus rapide ou de la plus grande mémoire.

Comme l’explique le vice-président, Nintendo – ou les fans – n’a vraiment pas à s’inquiéter, car il est occupé à faire son propre truc tandis que Sony et Microsoft se concentrent sur des graphiques de pointe et d’autres choses fantaisistes comme les mises à niveau de mémoire.

Le vice-président a même déclaré qu’il souriait “toujours” lorsqu’il entendait quelqu’un dire que les jours de Nintendo étaient comptés:

C’est pourquoi je dois toujours sourire quand j’entends quelqu’un dire que Nintendo a terminé.

Engine Software a travaillé sur un certain nombre de ports de commutation dans le passé, y compris Ni no Kuni: la colère de la sorcière blanche en 2019.

Les commentaires de Moosdijk sur le fait que le Switch fasse sa propre chose sont renforcés par le fait que Nintendo vise à créer quelque chose d’unique (plutôt que plus du même), comme l’ancien président de Nintendo of America Reggie Fils-Aimé l’a expliqué à IGN en octobre dernier:

Cet accent sur l’innovation se retrouve dans Nintendo et dans les disciplines des ventes, du marketing, des opérations, voire des finances. Tout le monde s’est mis au défi de créer quelque chose d’unique.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a également déclaré précédemment que l’objectif était de maintenir l’activité Switch aussi longtemps que possible, en publiant un flux continu de titres passionnants et en améliorant son contenu numérique et ses services réseau. L’objectif est d’allonger son cycle de vie et de maintenir ses ventes sur une période prolongée:

En continuant à défier les limites de ce qui peut être fait avec Nintendo Switch de différentes manières que la Wii, nous espérons maintenir les ventes sur un long cycle de vie.

L’année dernière, la société japonaise a publié le Switch Lite et, depuis un certain temps, une rumeur circule à propos d’un modèle amélioré “ Pro ” qui pourrait peut-être aider à rappeler aux consommateurs qu’il existe d’autres options lorsque les systèmes de prochaine génération de Microsoft et Sony arriveront.

Mais qu’en pensez-vous? Si Nintendo doit garder un œil sur ces systèmes de nouvelle génération, ou êtes-vous d’accord avec le VP Software Engine et pensez-vous qu’il peut continuer à bien faire en faisant son propre truc. Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.

.