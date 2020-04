Le logo officiel de la Xbox Series X dévoilé

Bien que nous connaissions déjà tous les détails de la Xbox Series X, la prochaine grande console Microsoft (moins son prix et sa disponibilité) laisse encore des données en attente qui, à l’approche de la fin de l’année, la date à laquelle elle sera censée atteindre magasins, nous apprenons à connaître ces petites spécifications, parmi eux le logo officiel de la console qui, dès son lancement, emportera ses jeux et accessoires.

Maintenant, grâce à l’enregistrement officiel de l’Office américain des brevets et des marques, nous savons à quoi ressemblera le logo des nouvelles consoles Microsoft, car comme nous le prévoyons, d’autres viendront et la série X n’est que la première d’entre elles. Le logo est une variation de la ronde Xbox classique, qui peut également être vue sur la propre console de l’entreprise, mais qui conserve l’essence de toujours et, en outre, anticipe un nouvel avenir pour l’entreprise:

Comme nous le voyons, c’est le logo officiel de la Xbox Series X, mais nous ne savons pas si la société changera le logo classique sur l’interface de la console, tandis que le contrôleur et la console annoncée eux-mêmes conservent le modèle rond dans la conception, Nous ne savons pas ce que l’entreprise prévoit pour ce nouveau modèle, si elle le changera dans la production finale de la console ou si ce sera juste une partie de plus de l’image de marque de la nouvelle génération.

Quoi qu’il en soit, les réserves de la console devraient s’ouvrir en été avant un lancement à la fin de l’année pour lequel aucun retard n’est prévu, comme avec la PS5, mais comme dans le monde actuel et avec le Problèmes de coronavirus, sa disponibilité initiale peut être quelque peu limitée, alors soyez prudent.

Les deux consoles espèrent arriver sur le marché face à la campagne de Noël, avec une compatibilité descendante et une bonne liste de jeux intergénérationnels et d’autres exclusivités, bien qu’il n’y en ait aucun à 100% confirmé pour un lancement à une date précise, Ni sur Xbox ni sur PlayStation 5, dont de nombreux détails sont encore en suspens.

