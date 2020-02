Le long film en développement Uncharted a “l’un des meilleurs scripts que j’ai jamais lus”, dit l’acteur principal Tom Holland

Par Emily Gera,

Le prochain film Uncharted traverse peut-être un enfer de développement depuis un certain temps maintenant, mais l’acteur principal Tom Holland – qui joue le jeune Nathan Drake – dit qu’il a l’un des meilleurs scripts qu’il ait jamais lu.

“J’ai lu la dernière version du script en chemin ici et c’est l’un des meilleurs scripts que j’ai jamais lus”, a déclaré Holland à IGN. “Il saute vraiment, vraiment la page.”

“Je pense que ce qu’Uncharted offre que la plupart des films de jeux vidéo ne sont pas, c’est que c’est une histoire d’origine pour les jeux. Donc, si vous avez joué aux jeux, vous n’avez pas vu ce qui va se passer dans le film », a-t-il déclaré. “Et si vous n’avez pas joué aux jeux, vous allez apprécier le film parce que ce sont des informations que tout le monde reçoit en même temps. Mais je suis super excité de faire ce film et ça fait longtemps. “

Le film à venir est en préparation depuis 13 ans maintenant et a traversé six énormes réalisateurs – plus récemment Travis Knight de Bumblebee qui s’est attaché au film après que Dan Tractenberg a quitté le projet. Tractenberg avait été engagé pour remplacer le réalisateur Shawn Levy en 2019.

La photo n’a pas eu beaucoup de chance pour garder ses réalisateurs, avec Seth Gordon, Neil Burger et David O. Russell, respectivement, tous précédemment attachés au film. Zombieland: Ruben Fleischer de Double Tap serait actuellement en lice pour réaliser le film Uncharted.

Sony Pictures a récemment confirmé qu’il retarderait la sortie du film en direct jusqu’au 5 mars 2021 – repoussant la sortie cinématographique de trois mois par rapport au 18 décembre.

Holland a également chanté les louanges de la co-star Mark Wahlberg, qui jouera le mentor de Nathan Drake. “Je pense que Mark Wahlberg va le tuer en tant que Sully et ça va être très amusant”, a-t-il déclaré.

