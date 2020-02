Le look final que Cheetah aura dans WW 1984 est filtré

La transformation finale de Kristen Wiig comme Guépard Il est déjà ici. Nous avons vu pas mal d’images de Barbara Minerva de Wonder Woman 1984, mais c’est la première fois que nous voyons l’aspect final qu’il aura dans ce futur film. Patty jenkins et le reste de l’équipe a fait un excellent travail pour contrôler les fuites, mais cette fois, ils ont échoué.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, cet aspect est beaucoup plus similaire à celui auquel nous sommes habitués dans d’autres médias, comme les bandes dessinées et les jeux vidéo, par exemple. Lorsque la première bande-annonce de ce prochain long métrage est sortie, de nombreux fans étaient inquiets à cause de Guépard Il a regardé cette percée, mais il semble que DC Il est déterminé à satisfaire les fans, et quelle meilleure façon de le faire que d’être fidèle au matériel original.

Wonder Woman 1984 arrivera dans les théâtres ensuite 5 juin 2020.

Via: Batman News

