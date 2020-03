Le magasin de New York de Nintendo réduit ses heures d’ouverture pour lutter contre COVID-19

Le magasin de New York de Nintendo prendra de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, officiellement connue sous le nom de COVID-19. À partir du dimanche 15 mars et dans un avenir prévisible, le magasin réduira ses heures d’ouverture. Du lundi au vendredi, il sera ouvert de 11h00 à 20h00 et le week-end, le magasin fonctionnera de 11h00 à 18h00.

Pour mieux protéger ses employés et ses invités, il suit de près les conseils fournis par l’Organisation mondiale de la santé, les Centers for Disease Control et les services de santé publique locaux. Il a augmenté les services de nettoyage en profondeur, limite le nombre de clients dans le magasin à la fois, a annulé tous les événements en magasin et se conforme à l’interdiction de tous les rassemblements publics.

Les stations de démonstration seront également régulièrement nettoyées par les employés, et il a été conseillé au personnel de rester à la maison et de se mettre en quarantaine s’il ne se sent pas bien pendant 14 jours. Vous trouverez ci-dessous le message complet qui a été publié sur le compte Twitter de Nintendo NY:

Vendredi, l’épidémie de coronavirus a atteint le siège social de Nintendo of America à Redmond, Washington, lorsqu’un employé a été testé positif au virus COVID-19. Tout le personnel qui est entré en contact avec cette personne est désormais en auto-quarantaine et Nintendo permettra à tous les employés des États de Californie et de Washington de travailler à domicile.

.