Le magazine officiel Xbox termine son cycle après 18 ans

Les temps ont changé et les publications imprimées ont succombé à l’avancement du format numérique. L’essor des jeux vidéo a vu le lancement d’un nombre infini de magazines qui traitaient de différentes approches et dont certains étaient spécialisés dans une plate-forme particulière. Le magazine officiel Xbox, qui existait depuis 19 ans, en faisait partie et nous en avons parlé par le passé car il a été confirmé qu’il avait cessé d’exister.

Un rapport d’Eurogamer a révélé que la société de médias Future avait décidé de fermer les opérations de Official Xbox Magazine, une publication parue en novembre 2001, accompagnant les débuts de la première Xbox. Comme ce fut le cas avec certains magazines de l’époque, la publication était accompagnée d’un album avec des démos et du matériel promotionnel pour les titres les plus récents ou à la porte pour la nouvelle console Microsoft.

Malheureusement, la fin de l’histoire de Official Xbox Magazine est due à la crise sanitaire dans le monde due au coronavirus, qui a conduit la société Future à restructurer ses activités et à se passer de celle qui jusqu’à hier était la publication Officiel Xbox et l’un des rares magazines de jeux vidéo encore sur le marché.

Au Mexique et en Amérique latine, nous avons eu un cas similaire, car l’année dernière, le Club Nintendo a fermé ses opérations après 28 ans sur le marché, où c’était la publication officielle de la société japonaise dans notre pays et dans la région.

Restez informé, à LEVEL UP.

Source

.