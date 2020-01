Le magazine Switch Player fait peau neuve pour 2020

La presse écrite est peut-être en déclin, mais le seul magazine britannique axé sur Nintendo cherche à inverser la tendance avec un nouveau design pour 2020.

Switch Player est en circulation depuis le lancement de la console et propose des nouvelles, des critiques et des fonctionnalités dans un petit format compact. Le numéro 36 propose 60 pages de contenu – dont 24 critiques – et une couverture enveloppante de l’artiste Jon Doyle. Les adeptes du magazine se souviendront que Wil Overton a contribué à la couverture du magazine dans le passé, il est donc clair que l’équipe derrière la publication a des amis plutôt cool dans leurs livres.

Nous suivons la fortune de cette publication depuis qu’elle a commencé et pensons que le nouveau design est propre et facile à lire, ce qui rend ce qui était déjà un achat recommandé encore plus attrayant.

Le problème coûte 3,99 £ et les frais de port au Royaume-Uni sont gratuits, mais Switch Player peut être expédié partout dans le monde. Êtes-vous un partisan actuel du magazine, ou est-ce que ce nouveau design vous convaincra de vous séparer de votre argent? Faites-nous savoir avec un commentaire.

