Le magnifique duelliste tactique RPG s’arrête le mois prochain

Image: Jeux de contre-jeu

Les serveurs de Duelyst seront mis hors ligne le 27 février, ont annoncé hier les développeurs du jeu sur Steam, mettant ainsi fin à l’ingénieux jeu de cartes tactique RPG hybride de près de quatre ans.

“Dire au revoir à n’importe quel jeu n’est jamais facile, et c’est toujours plus difficile quand on aime le jeu autant que nous aimons tous Duelyst”, a déclaré le studio derrière le jeu, Counterplay Games. “Nous sommes incroyablement fiers des efforts que nos développeurs ont déployés sur Duelyst au fil des ans, et encore plus fiers de l’incroyable communauté d’amis et de joueurs qui ont apprécié Duelyst.”

Le jeu était à l’origine Kickstarted avec un financement de 137707 $ en avril 2014 et sorti deux ans plus tard en tant que jeu de cartes compétitif gratuit. Contrairement aux jeux de cartes traditionnels, le combat de Duelyst se déroule sur une grille isométrique similaire à Final Fantasy Tactics. Les joueurs dépensent du mana à chaque tour pour lancer des sorts qui ajoutent de nouvelles unités sur le terrain ou ciblent celles qui s’y trouvent déjà. En conséquence, il a combiné la profondeur d’un jeu de construction de deck avec la stratégie territoriale de quelque chose comme les échecs. De plus, il comportait certains des sprites et des animations pixel art les plus éblouissants de tous les jeux de mémoire récente.

Malgré le fait qu’il ait été repris par l’éditeur Bandai Namco en 2017, le jeu a eu du mal à trouver un public plus large, comptant en moyenne moins de 100 joueurs simultanés sur Steam pendant une grande partie de 2019. Les jeux de contre-jeu n’ont pas spécifiquement expliqué pourquoi le jeu s’arrêtait. tout à coup, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec son travail sur Godfall, le “loot-slasher” pour PS5 annoncé lors des Game Awards de l’année dernière. Ce jeu, que Gearbox publie, devrait sortir avant la fin de cette année.

Pour ceux d’entre nous qui pleurent maintenant Duelyst, cependant, Counterplay a réduit les prix de sa devise dans le jeu, ce qui facilite la tâche de tous ceux qui souhaitent se replonger dans le jeu avant qu’il ne disparaisse pour toujours.

