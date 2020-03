Le magnifique jeu PlayStation VR Paper Beast a déjà une date de sortie

Il y a un peu plus d’un an, Pixel Reef et Éric Chahi, l’un des créateurs de Another World, ont annoncé Paper Beast, une exclusivité pour PlayStation VR. Ce titre devait faire ses débuts en 2019, mais il a ensuite été révélé qu’il ne ferait pas ses débuts cette année-là, mais qu’il le ferait avant la fin de mars 2020. Nous étions déjà dans le mois convenu et il n’y avait aucune nouvelle du jeu, ce qui nous a fait penser que subirait un autre retard, mais heureusement, ce ne sera pas le cas, car il y a quelques heures, il a été confirmé que le titre arrivera dans le délai mentionné.

Pixel Reef a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il a annoncé que Paper Beast arrivera dans quelques jours, le 24 mars prochain. De plus, dans ce nouveau développement, le développeur et le distributeur ont révélé plus de gameplay qui montre comment les utilisateurs vont interagir avec tous les éléments de l’environnement et comment ils peuvent donner vie à des créatures oniriques.

Qu’est-ce que la bête de papier?

Il se décrit comme une odyssée VR de rêve dans laquelle il y aura des créatures qui simuleront des animaux sauvages qui prendront vie dans l’immense monde virtuel. Vous y incarnez un acteur qui, pour la première fois, explore les régions vierges et peut interagir étroitement avec tous ses éléments qui en font un milieu de vie.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, le joueur peut modifier l’écosystème à sa guise, du relief du territoire aux créatures qui y vivent. Vous pouvez même voir comment les événements météorologiques, comment une tornade affecte ces organismes.

Le titre sera disponible exclusivement sur PlayStation 4 et ne peut être joué que sur PlayStation VR. Cependant, il y aura également une version qui n’aura pas besoin de commandes de mouvement, dont le lancement était prévu pour 2020, mais jusqu’à présent, on ne sait pas à quelle date elle fera ses débuts.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur Paper Beast, dites-nous, ça vous intéresse? Allez-vous l’essayer? Êtes-vous un joueur PlayStation VR?

