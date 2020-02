Le maire de Boston demande à la PlayStation de reconsidérer sa décision sur le coronavirus et de se rendre à PAX East

Le politicien estime que son absence “renforce les stéréotypes néfastes” contre la communauté asiatique de Boston.

Sony a confirmé son absence au PAX East à la fin de la semaine dernière. La raison n’est autre que “garantir la santé et la sécurité de nos travailleurs dans le monde” avant le “préoccupation croissante pour le coronavirus“L’absence, qui a surpris l’organisation et les visiteurs qui, entre autres, s’attendaient à en savoir plus sur The Last of Us 2, a reçu une réponse officielle sous la forme d’une lettre signée par le maire de la ville de Boston,Marty Walsh.

Sony n’a toujours pas répondu à la lettre du maireWalsh, comme VG247 l’a partagé, invite la société japonaise àreconsidérer votre décision et assister à l’événement. Considérez également que le mouvement Sony “renforce lastéréotypes nuisiblesque des générations d’Asiatiques ont travaillé dur pour démanteler, libérant nos pires impulsions: voir des groupes entiers de personnes avec suspicion, nous fermer et perdre les opportunités et les connexions qu’il offrenotre ville mondiale“.

Le marathon de Boston est également en dangerLe maire affirme que “Boston est unie dans nos efforts pour dissiper ces peurs nuisibles et erronées” et exhorte Sony à “donner le bon exemple en tant que grande entreprise internationaleet en tant que chef de file de la technologie qui peut être motivée par des faits et non par la peur. En tant que leader dans les jeux et la culture, ils peuvent montrer qu’ils croient en la connexion, et non en isolation. “Walsh dit que les chances de contagion des coronavirus dans la villeils sont minuscules.

Le maire lui-même anime une campagne pour rassurer les citoyens après avoir rencontré il y a quelques jours le premier infecté de la ville. L’alerte a conduit à penser à l’annulation du marathon historique de Boston, ce que le politicien refuse complètement: “C’est une réaction exagérée. Je pense que nous devons être très prudents lorsque nous réagissons de manière excessive à une situation qui n’existe pas. Le coronavirus ne devrait pas affecter le marathon de Boston. “

LaPAX East 2020, qui est célébré à Boston27 février au 1 marsC’est aussi un grand événement de catégorie pour la capitale deMassachusetts, d’où l’absence de l’un des principaux acteurs du secteur inquiète la politique locale etles organisateurs de l’événement eux-mêmes. Soustrayez en attendant une communication officielle de Sony. L’industrie du jeu vidéo n’a pas pu éviter le fort impact du coronavirus ces dernières semaines. PlayStation a également annulé sa présence dans le GDC de San Francisco pour la même raison.

