Le maire de Boston demande à Sony de reconsidérer son absence de PAX East en raison de problèmes de coronavirus

Le maire de Boston exhorte Sony à assister à PAX East 2020 après que la société ait confirmé qu’il n’apparaîtrait pas cette année au milieu des inquiétudes croissantes concernant le coronavirus.

Dans une lettre envoyée au PDG de PlayStation, Kenihiro Yoshira – et publiée par WCVB – le maire de Boston, Marty Walsh, maintient que le risque de contracter le coronavirus à Boston et dans le Massachusetts est extrêmement faible.

La lettre fait spécifiquement référence à ces préoccupations comme étant à la fois anti-chinoises et anti-asiatiques, déclarant que la désinformation a joué un rôle central dans la peur croissante de la propagation du virus aux États-Unis.

“Ces craintes renforcent les stéréotypes préjudiciables que des générations d’Asiatiques ont travaillé dur pour démanteler”, lit-on dans la lettre de Walsh. «Ils déclenchent nos pires impulsions: voir des groupes entiers de personnes avec suspicion, nous fermer et passer à côté des opportunités et des connexions que notre ville mondiale offre. Boston est unie dans nos efforts pour dissiper ces peurs nuisibles et malavisées. »

Walsh a spécifiquement exhorté la PlayStation à jouer un rôle pour repousser ces craintes.

«En tant que grande entreprise internationale, vous avez la possibilité de donner le bon exemple», a écrit Walsh. «En tant que leader de la technologie, vous pouvez montrer que vous êtes motivé par les faits et non par la peur. En tant que leader du jeu et de la culture, vous pouvez montrer que vous croyez en la connexion et non en l’isolement. »

Dans l’état actuel des choses, un habitant de Boston a été confirmé avoir contracté le virus après son retour d’un récent voyage à Wugan – la ville chinoise au centre de cette épidémie. L’homme de 20 ans est étudiant à l’Université du Massachusetts et est isolé chez lui pendant qu’il se rétablit.

Sony a annoncé qu’il ne participerait pas à l’événement la semaine dernière.

“Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d’annuler sa participation au PAX East à Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également connu sous le nom de” roman coronavirus “)”, écrivait alors la société. «Nous pensions que c’était l’option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet événement, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation. »

Sony n’a pas encore répondu directement au maire de Boston.

D’autres annulations ou retards d’événement tardifs en raison de préoccupations concernant le virus incluent le Tapei Game Show, la série mondiale PUBG d’avril à Berlin, de nombreux développeurs au GDC 2020 et The Outer Worlds a également été retardé pour Switch.