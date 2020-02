Le maire de Boston désapprouve la décision de Sony de rater PAX East 2020

Dans quelques jours, il prendra l’un des événements de jeux vidéo les plus importants de l’année, PAX East 2020. La mauvaise chose pour les fans de Sony est qu’il a récemment annoncé qu’il n’assisterait pas en raison de préoccupations concernant le coronavirus. Cela est tombé comme un seau d’eau froide à ses partisans, générant des opinions positives et négatives. Pour le maire de la ville, la décision est plutôt infondée et a invité Sony à reconsidérer.

Au milieu de cette semaine, nous avons appris que Sony avait changé ses plans pour l’événement Pax East 2020, citant en ce qui concerne le coronavirus (COVID-19). Ce type d’événements de masse rassemble de nombreuses personnes de nationalités différentes, il est donc normal que, au milieu de l’éventualité, certains prennent des mesures de précaution qui peuvent sembler très extrêmes, comme Sony.

Le maire de Boston, Marty Walsh, le pense et pense que la décision de Sony est plutôt basée sur la peur, qui finit par nuire à certains secteurs de la ville et, plus important encore: répandre la peur de la maladie et même promouvoir Un sentiment anti-asiatique. C’est pourquoi le maire Walsh a envoyé une lettre (via WCVB) au président de Sony, Kenichiro Yoshida, l’invitant à reconsidérer sa position.

«Boston est unie dans nos efforts pour dissiper ces peurs nuisibles et erronées. Nous soutenons les entreprises et les communautés locales qui ont été négativement impactées et nous montrons à quel point c’est une ville forte, diversifiée et fière », a déclaré Walsh à Sony.

Une région importante du commerce de Boston est Chinatown, un quartier qui, comme vous pouvez l’imaginer, a une relation avec le pays asiatique et qui, depuis l’apparition du coronavirus, a propagé la panique et la peur, qui ont affecté les affaires. Selon Walsh, les chances d’être infecté par le virus à Boston et au Massachusetts sont très faibles et que la décision de Sony fondée sur la peur provoque “des stéréotypes nuisibles que des générations d’Asiatiques ont travaillé pour désarmer pour les renforcer”. En fait, il a été signalé que l’événement se déroulerait comme prévu et avec «un nettoyage et un assainissement améliorés».

«En tant que grande entreprise internationale, vous avez la possibilité de montrer un bon exemple. En tant que leader technologique, vous pouvez montrer que vous êtes motivé par les faits et non par la peur. En tant que leader des jeux vidéo et de la culture, vous pouvez montrer que vous croyez en la connexion et non en l’isolement », a expliqué Walsh.

Que pensez-vous de cette situation? Êtes-vous d’accord avec le fait que Sony ait manqué cet événement ou pensez-vous que le risque d’infection vaut ces mesures préventives? Dites-le nous dans les commentaires.

À la suite de cette réflexion, Sony a annoncé qu’il ignorerait un autre événement à venir, la Game Developers Conference 2020, qui se tiendra en mars prochain, arguant que c’était la meilleure décision pour protéger ses employés et que les restrictions de voyage sont en constante évolution. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au coronavirus et comment il a eu un impact sur l’industrie du jeu vidéo si vous consultez cette page.

