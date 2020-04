Le manga de Berserk reviendra triomphalement fin avril

Par Sebastian Quiroz

La propriété Berserk est l’un des êtres chers au monde. Cependant, nous n’avons pas vu beaucoup de Guts et de compagnie récemment, car le manga est en pause. Heureusement, il a été révélé que Le 24 avril prochain, le manga Berserk fera son retour triomphal aux pages de la publication Young Animal, avec tout et une page couleur.

L’utilisateur de Twitter MangaMogura a partagé la nouvelle via le post de Young Animal qu’un nouveau chapitre de l’histoire de Berserk arrivera plus tard ce mois-ci, conclusion finale de la parenthèse de l’histoire épique sanglante de Kentaro Miura, et, espérons-le, mettant en vedette l’incroyable œuvre d’art et l’histoire captivante qui est devenue une marque de commerce de la série.

“Berserk” de Kentarou Miura reprendra dans le numéro 9-10 / 2020 du Young Animal le 24 avril 2020 avec une page en couleur. pic.twitter.com/vBHWmpYmav

– Manga Mogura (@MangaMogura) 7 avril 2020

Pour le moment, on ne sait pas si nous verrons une adaptation de ce manga à l’anime.. Bien que les esprits créatifs derrière la série Castlevania sur Netflix aient montré de l’intérêt pour cette franchise, il n’y a pas de plan pour le moment.

