Le manque de tireurs sur le commutateur pourrait bénéficier à Warface, déclare Dev

Le FPS Warface gratuit a été lancé sur Nintendo Switch plus tôt cette semaine avec peu de fanfare et aucune annonce préalable. Cela a été une surprise totale, car le Switch n’est pas connu comme une plate-forme pour les tireurs en ligne. Le développeur My.Games a maintenant expliqué pourquoi il voulait apporter Warface à Switch.

Le directeur de l’édition mondiale, Alexey Izotov, a déclaré à GI.biz que le manque de nombreux tireurs en ligne pour Switch donne à Warface la possibilité de se démarquer.

“Le manque de tireurs en ligne sur Switch est un fort avantage pour nous”, a-t-il déclaré. “Nous connaissons très bien ce marché, nous avons donc vu une opportunité d’apporter notre expérience dans le genre FPS à cette plate-forme en pleine croissance. Nous sommes également l’un des rares joueurs sur le marché à avoir des jeux F2P sur consoles à succès continu.”

Le Switch n’a peut-être pas une liste de jeux en ligne aussi approfondie que celle disponible sur PS4 et Xbox One, mais il a un certain nombre de mastodontes tels que Fortnite et Overwatch, ainsi que Splatoon 2 de Nintendo.

Concernant la sortie surprise, Izotov a déclaré que le studio voulait montrer, pas dire, et permettre aux joueurs d’essayer immédiatement le jeu par eux-mêmes. “Nous avons décidé que pour bien parler du jeu, nous devons pouvoir le montrer immédiatement”, a déclaré Izotov. “Nous voulions que notre communauté voie que nous investissions dans le développement de la franchise Warface sur différentes plateformes: PC, consoles de salon, mobiles et maintenant Nintendo Switch. Et l’immédiateté de pouvoir y jouer tout de suite était très importante pour nous.” “

Warface est le premier jeu développé à l’aide de CryEngine à être lancé sur Nintendo Switch. La version Switch a été développée en utilisant une version “fortement personnalisée” du moteur, selon GI.biz. Le jeu a une résolution et une fréquence d’images inférieures sur Switch, en raison de la puissance de la console par rapport à la PS4, la Xbox One et le PC, mais Izotov s’est dit satisfait de ce que l’équipe avait accompli.

“Lorsque nous parlons de contenu PvP, nous nous appuyons sur les principes suivants: cadence d’images stable, code réseau débogué et résolution fixe. L’aspect et la convivialité du jeu ne devraient pas changer en fonction de la quantité d’action à l’écran. Nous pensons que nous avons réussi à atteindre cela “, at-il dit.

Enfin, Izotov a expliqué que My.Games envisage la possibilité d’ajouter du cross-play pour Warface sur PS4, Xbox One et Switch à l’avenir.

En 2019, l’équipe derrière Warface a quitté le développeur d’origine Crytek Kiev pour former leur propre studio, Blackwood Games, qui travaille en tandem avec My.Games pour maintenir le jeu de tir gratuit.

