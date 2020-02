Le match de Street Fighter V se termine de la manière la plus «côte est» possible

Capture d’écran: Capcom (Team Spooky)

Next Level Battle Circuit, basé à Brooklyn, est l’une des séries de tournois hebdomadaires les plus importantes de la communauté des jeux de combat et, à ce titre, offre aux meilleurs joueurs de New York une opportunité fantastique de se promouvoir et de promouvoir leur région tous les mercredis. Lors de l’événement de la nuit dernière, deux concurrents ont personnifié ce qui est devenu le style de la «côte est» lorsque, avec les deux joueurs assis sur un morceau de vie, leur match s’est terminé par un match nul.

Michael «MasterMike» Flores et Sanford «Santhrax» Kelly se sont rencontrés dans la catégorie des perdants du tournoi Street Fighter V de NLBC, déterminés à ne pas être éliminés de la compétition. Ils utilisent des personnages assez défensifs – F.A.N.G et Poison, respectivement – et le combat a lentement traîné jusqu’à ce que les deux joueurs soient assis sur la balle de match. Avec un dernier coup de fouet de Poison, Santhrax, déjà au bord de la mort, a réduit la santé de MasterMike à un minuscule coup. Il ne faudrait qu’un coup franc ou un super bloqué pour que le match se termine, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Non, ils se sont simplement attendus jusqu’à ce que le concours se termine par un match nul. Le diffuseur de l’événement Victor «Spooky» Fontanez a résumé le moment entier sur le commentaire avec une simple phrase: «Côte Est!»

Alors que la communauté des jeux de combat peut sembler être une grande scène interconnectée grâce à la propagation des médias sociaux et du jeu en ligne, les choses ne sont pas toujours comme ça. À l’époque où des jeux comme Street Fighter III: 3rd Strike et Marvel contre Capcom 2 régnaient sur le perchoir, une grande partie du temps d’un joueur était consacrée à la pratique avec des personnes aux vues similaires dans l’arcade locale ou, tout au plus, sur place dans une ou deux villes. En tant que telles, les régions ont développé leurs propres styles de jeu distincts qui étaient largement basés sur les tactiques utilisées par leurs meilleurs concurrents.

Ce phénomène était plus évident lorsque l’on compare les côtes ouest et est. Là où les gens du sud de la Californie auraient pu apprendre à «précipiter cette merde» du vétéran de la communauté Alex Valle, la scène de New York était dominée par le jeu lent et méthodique de ses propres légendes, des joueurs comme Eddie Lee, Arturo «Sabin» Sanchez , et finalement Justin Wong. Ces divisions nettes ne sont pas aussi répandues aujourd’hui, mais elles apparaissent toujours de temps en temps, en particulier lorsque quelqu’un parvient à gagner un grand événement avec des stratégies super défensives ou, comme c’était le cas lors du match de la nuit dernière, les deux joueurs décident de se lancer. .

Un style est-il plus légitime qu’un autre? Pas vraiment! Malgré la façon dont certaines parties de la communauté des jeux de combat se plaignent du zonage lourd de projectiles ou des tactiques de fuite, la seule chose qui compte vraiment est d’obtenir la victoire. Le jeu défensif peut être ennuyeux pour certains, mais beaucoup trouvent toujours de l’excitation dans la façon dont les joueurs semblent capables de voir quelques pas devant leur adversaire dans un match donné. Il y a une beauté dans les petites nuances qui définissent des stratégies méticuleuses en dehors, disons, de se mettre au visage de quelqu’un et de le battre en bouillie, et nous avons la côte Est à remercier d’avoir porté cette torche pendant toutes ces années.

.