Le matchmaking de League of Legends sera bientôt plus équitable pour cette raison

League of Legends est en constante évolution et Riot Games fait de son mieux pour offrir la meilleure expérience aux joueurs. La société souhaite optimiser davantage certaines sections du MOBA cette année, y compris son système de jumelage ou d’appariement.

Pour cette raison, au cours des derniers mois, il a recueilli des informations à partir des commentaires de la communauté pour apporter des modifications. Cela se reflétera dans un match plus juste pour tout le monde.

Cela améliorera l’appariement de LoL

L’entreprise a précisé qu’elle prépare divers changements pour optimiser la qualité du jumelage. Ceci sans affecter le temps d’attente ou la disponibilité des files d’attente sur les serveurs. Il vise également à améliorer la transparence des qualificatifs et liés au matchmaking.

L’un des principaux objectifs est que le match ait un meilleur équilibre, ce qui garantira que les joueurs participent à des jeux avec leur niveau et ne présentent pas de désavantages significatifs.

Un équilibre sera établi sur le nombre de joueurs qui sont des jokers automatiques dans leurs équipes. En même temps, le nombre de groupes pré-conçus dans les équipes en duos sera ajusté. “En raison de la sensibilité de la qualité du match et de son impact sur les joueurs, nous ajusterons constamment ces caractéristiques (même en coulisses), si nécessaire”, a déclaré Riot.

Les améliorations impliqueront que les joueurs auront une plus grande facilité pour jouer et trouver d’autres utilisateurs pour profiter des jeux. Riot cherche également à récompenser sa communauté, il accordera donc une plus grande importance aux récompenses pour le temps consacré au MOBA.

Il s’agit de la première mise à jour pour le classement et le matchmaking cette année. De belles améliorations de matchmaking sont imminentes (remplissage automatique et parité duo).

Espérons que cette future feuille de route se heurte à des choses qui vous passionnent tous: https: //t.co/RwA3zFj9sT

Qu’en penses-tu?

– Mark Yetter (@MarkYetter) 28 février 2020

Plus d’ajustements et de nouvelles sont en route vers MOBA

Riot veut améliorer d’autres domaines de son jeu populaire, il a donc déjà défini des plans pour la seconde moitié de 2020. L’étude cherchera à améliorer l’environnement de jeu et à éviter les mauvais comportements, tels que l’abandon de jeux, le harcèlement ou la perte intentionnelle pour gagner des récompenses. .

Dans le même temps, le système de promotion actuel sera analysé par rapport au rôle qu’il joue dans le jeu compétitif. Il tentera de créer une plus grande transparence entre les rangs des joueurs et l’indice d’appariement.

“Nous examinons actuellement les options pour rendre les restrictions de formation de groupe moins strictes afin de faciliter le jeu avec vos amis, ainsi que les façons possibles dont le mode flexible s’intégrera dans l’écosystème concurrentiel à grande échelle,” L’étude est terminée.

