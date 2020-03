Le matchmaking multijoueur ruine le week-end du procès – HITC

ILLFonic

Beaucoup de joueurs se plaignent du matchmaking multijoueur pour l’essai du week-end de Predator Hunting Grounds.

L’essai du week-end de Predator Hunting Grounds est maintenant disponible en téléchargement et en lecture sur PlayStation 4. Les fans d’Arnold et de ses hommes machos attendent ce titre multijoueur depuis sa révélation surprise lors de l’une des expositions State Of Play de Sony, mais beaucoup de gens se plaignent que leur week-end d’essai est ruiné par la lenteur des rencontres.

Les problèmes de matchmaking ne sont pas nouveaux car Capcom a dû retarder hier la version bêta de Resident Evil Resistance sur PS4 et Steam grâce à des problèmes signalés. Les joueurs se plaignaient qu’il était presque impossible de jouer des matchs grâce à des temps de chargement ridiculement longs.

Et cela semble être le problème avec le matchmaking multijoueur pour Predator Hunting Grounds lors de son essai gratuit du week-end.

Comment réparer le matchmaking multijoueur Predator Hunting Grounds

Il n’y a pas de solution pour les longs temps de matchmultijoueur pour les terrains de chasse aux prédateurs.

Les joueurs se plaignent des longs temps de matchmaking pour les terrains de chasse aux prédateurs qui vont jusqu’à et parfois même dépassent huit minutes.

Cela a entraîné des plaintes en ligne sur des plateformes telles que Reddit, selon lesquelles vous pouvez passer beaucoup moins de temps dans le jeu que d’attendre un match.

Le développeur ILLFonic a répondu aux plaintes en ligne en disant qu’il enquêtait sur les longs délais d’attente, mais les plaintes persistent.

Certaines personnes ont cité leur autre jeu d’horreur multijoueur, vendredi 13, comme une preuve que ces problèmes de matchmaking ne sont pas nouveaux en ce qui concerne ILLFonic.

Cependant, loin des longues périodes de matchmaking, les gens semblent réellement apprécier le gameplay et son concept.

Espérons que cela signifie que les gens resteront au moment du lancement complet du jeu le 24 avril.

