Le matériel de commutation peut s’étendre de «diverses façons», dit Furukawa

Il y a quelques années à peine, Nintendo semblait être en panne. Aujourd’hui, le Switch a vendu plus de 52 millions d’unités dans le monde en seulement trois ans. 5 millions de ces unités sont du Switch Lite; une variante de Switch uniquement portable, lancée au second semestre 2019. Avec le succès de la plateforme dans son ensemble, les investisseurs sont naturellement curieux de savoir à quoi s’attendre à l’avenir. Ainsi, une question intéressante a été posée au président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, lors de la session de questions-réponses du briefing de l’investisseur de janvier 2020: en gros, qu’est-ce que Nintendo a en réserve pour l’avenir de la plate-forme afin d’étendre sa croissance et d’ajouter à son cycle de vie (comme ajout d’une autre variante matérielle)?

M. Furukawa a répondu à cette question d’une manière assez intéressante. Il reconnaît que le Switch étant une console hybride rend la situation un peu différente par rapport aux systèmes domestiques de l’entreprise du passé. En quelques mots, il a confirmé l’idée de Nintendo offrant plus de variantes matérielles à la suite de la Lite, en disant: «Je pense que nous serons en mesure d’envisager une variété de façons de se développer à l’avenir.» Furukawa a également mentionné que Nintendo est concentrer ses ressources sur de nouveaux logiciels afin de satisfaire la base d’installation croissante. Mais, il termine sa réponse à la question en disant que le cycle de vie du Switch “suivra un cours différent de nos consoles Nintendo précédentes.”

Que prévoit Nintendo?

Avec une formulation aussi vague que cela, il est vraiment difficile de spéculer sur ce que Nintendo pourrait avoir en magasin. À tout le moins, Furukawa semble ouvert à l’idée d’avoir un autre ajout à la famille de matériel Switch. Alors que nous savons pertinemment qu’aucune de ces machines ne sortira cette année, la pensée de cela est quelque chose que Nintendo divertit.

Des rumeurs circulent continuellement sur une sorte de Switch Pro, ce qui pourrait finalement être ce que Furukawa suggère passivement. La grande question est vraiment: un nouveau Switch sera-t-il uniquement une console domestique? Nintendo a déjà ouvert une telle possibilité en ayant le Lite comme une console portable, contrairement à un hybride plus petit pour correspondre aux fonctionnalités du commutateur phare. Ainsi, un Pro pourrait offrir une augmentation de puissance en étant une boîte attachée au mur. Pourtant, cela ferait vraiment de l’ensemble de la marque «Switch» un point discutable. Malgré tout, c’est de Nintendo que nous parlons… donc tout est possible à ce stade.