Le matériel et le merch de Switch pour les nouveaux horizons d’animaux traversent

Animal Crossing: New Horizons n’est qu’à quelques mois de sa sortie à ce stade, alors maintenant les vannes de marchandises et d’accessoires commencent à s’ouvrir. Pour les fans d’Animal Crossing, c’est sans aucun doute une bonne nouvelle.

Si vous décidez de précommander le jeu auprès de Best Buy, vous pouvez obtenir un badge autocollant du raton laveur de recouvrement de créances préféré de tout le monde, M. Tom Nook lui-même. Ce badge peut être placé sur un Switch ou tout autre appareil technologique de votre choix comme un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable.

Quant aux autres marchandises, elles sont certainement bien plus qu’un simple badge. Ils transportent des étuis, des housses et des coques spécialement conçus pour le produit phare Switch et le Switch Lite.

Les dessins sont plutôt colorés (à la manière typique de Animal Crossing) et présentent des illustrations du nouveau jeu. Développée par HORI et Keys Factory, cette nouvelle sélection d’accessoires de marque Animal Crossing sous licence officielle sortira tous le 20 mars 2020, soit le même jour qu’Animal Crossing: New Horizons sortira dans le monde.

La sélection complète de nouveaux produits peut être vue ici et ici.

