Le meilleur contrôleur de jeu de rythme est un clavier, en particulier celui-ci

Pour compenser toutes ces fois où j’ai utilisé une manette de jeu sur console pour jouer à des jeux de tir à la première personne sur PC, j’ai acheté un clavier mécanique spécialement conçu pour jouer à des jeux de rythme sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. C’est ce qu’on appelle le contrôleur de style de clavier K28, et il est presque parfait.

Un clavier mécanique est le shizz absolu pour tout jeu qui nécessite des tapotements rythmiques. Le clickety-clack ou le thunkity-thunk (selon les commutateurs de clavier que vous utilisez) fournissent la rétroaction physique et auditive parfaite pour aider à garder le temps avec la musique. Si vous jouez à des jeux de rythme sur PC, n’importe quel clavier fera l’affaire. Les consoles peuvent être un peu délicates, nécessitant parfois des adaptateurs pour pouvoir mapper correctement un clavier en tant que contrôleur au lieu d’un moyen plus pratique d’entrer un mot de passe ou un code DLC.

Le K28, lancé à la fin de l’année dernière par les spécialistes du matériel de jeux de rythme GAMO2, est un clavier spécialement conçu pour jouer à des jeux de rythme sur console et PC. Il comprend 28 touches de clavier avec des touches de touches PBT solides et un choix de commutateurs linéaires rouges ou tactiles marron. Il y a un écran LED au centre, qui clignote lorsque vous appuyez sur les boutons. L’écran est également utilisé pour sélectionner parmi les 11 configurations prédéfinies de l’unité ou pour aider les utilisateurs à créer les leurs.

Le K28 a un très faible encombrement. Il est également très solide, avec une base en aluminium lourde pour la stabilité. J’ai payé 150 $ pour le mien, et je ne regrette pas un seul centime.

Le K28 prend en charge la plupart des jeux de rythme que je joue sur Switch et PlayStation 4 dès la sortie de la boîte. Les préréglages des deux consoles couvrent DJMAX Respect, Musynx, les jeux Hatsune Miku Project Diva, Deemo, Muse Dash, Taiko no Tatsujin et Pianista. Le seul jeu de console qui m’a posé des problèmes jusqu’à présent est Superbeat: Xonic, parce que j’ai l’habitude d’utiliser des sticks analogiques pour des parties de ce jeu, ce qui manque évidemment au K28. Le K28 comprend également un préréglage pour les jeux de combat, au cas où quelqu’un voudrait essayer une purée de boutons plus sophistiquée.

Je n’ai aucune vidéo de moi jouant à travers des chansons avec le K28. Ma configuration actuelle ne prend tout simplement pas en charge les productions aériennes fantaisistes. Heureusement, les YouTubers comme Tsuyosa me couvrent, et ils sont bien meilleurs que moi pour démarrer.

Assez sacrément impressionnant, non? Regardez maintenant YouTuber Tafokints jouer à Tetris 99 dessus. Mec est une machine.

Ce que j’aime du K28 par opposition aux claviers standard, c’est la disposition compacte des touches. Mes doigts ont tendance à se promener sur un clavier plus grand tout en jouant à des jeux de rythme. Je vais entrer dans un groove, et la prochaine chose que je sais, c’est que chaque note que je frappe est fausse parce que mes doigts se sont déplacés vers la gauche ou la droite. Il n’y a pas de place pour bouger sur le K28. Mes doigts restent en place.

Ce qui ne restera pas en place plus longtemps, ce sont les touches du K28. Ces couvertures unies noires et grises implorent des casquettes personnalisées. Je ne sais pas si je vais commander quelque chose de spécial ou fouiller parmi les milliers de casquettes que je possède déjà, mais je vais tout gâcher. Rose et jaune, peut-être? Qui sait.

J’adore ce petit clavier. C’est exactement ce que je voulais apporter à mon jeu de rythme… le jeu au niveau supérieur. Un jour, je serai aussi bon que Tsuyosa.

Ou mes doigts tomberont.

