Le meilleur jeu Kirby pour les fans non-Kirby

Comment peut-on ne pas aimer Kirby? Pour l’épisode de Kotaku Splitscreen de cette semaine, j’ai demandé à mes deux co-hôtes d’essayer Kirby: Planet Robobot parce que j’ai gagné un pari. Kirk n’a jamais joué à Kirby auparavant, alors que Jason n’est qu’un sceptique. Au moment où ils auront battu ce jeu, ils seront tous les deux des fans dévoués de Kirby, tout comme moi.

Tout d’abord, nous parlons des autres jeux auxquels nous jouons, avec Kirk toujours sur Dragon’s Dogma, moi sur Death Stranding et Jason rejouant Divinity Original Sin 2. Après une pause (33:27), nous entrons dans Kirby: Planet Robobot discussion, puis parler de l’actualité, en particulier de la façon dont le coronavirus a affecté l’industrie des jeux vidéo la semaine dernière. Nous terminons avec une discussion hors sujet sur Uncut Gems, RoboCop, l’émission The Witcher Netflix et Better Call Saul, ainsi que la sélection musicale de Kirk.

Obtenez le MP3 ici ou lisez un extrait ci-dessous.

Jason: Kirby: Planet Robobot est un jeu 3DS de Nintendo. Nous jouons tous les trois parce que Maddy a remporté notre pari annuel de pronostics pour 2019. Elle a obtenu le plus de pronostics. Je pense que Kirk et moi avons tous les deux obtenu zéro.

Église: Nous avons terminé à égalité en deuxième position. Disons-le de cette façon.

Maddy: Kirk a un demi-point discutable.

Jason: Mais nous avons décidé il y a quelque temps, pas de demi-points. Donc ça ne compte pas. Nous jouons donc tous Kirby: Planet Robobot. Je ne sais pas jusqu’où vous êtes.

Maddy: J’ai tout battu avant, la première fois que je l’ai joué. Je l’ai joué quand il est sorti, j’ai adoré et j’ai obtenu tous les cubes de code. Je n’ai jamais collecté tous les autocollants, et je ne m’attendais pas à ce que vous fassiez cela, mais je crois que j’ai au moins recommandé d’obtenir tous les cubes de code.

Jason: Les cubes de code sont amusants. Il y a des petits puzzles amusants à trouver. Je vais vous donner quelques impressions initiales, puis je vous les donnerai pour réflexion.

Maddy: Sûr. Je suis dans la zone 4 maintenant. Quelque part au milieu du jeu.

Église: Tu es plus loin que moi. Je pensais juste, Jason, quand vous avez dit un peu de contexte, que vous alliez dire: “Kirby est la forme de vie rose ronde de la planète Popstar qui possède un pouvoir infini et peut inhaler des ennemis pour copier leurs capacités.”

Maddy: Infini! Puissance infinie.

Jason: Quel est le nom de la planète?

Église / Maddy: Pop star!

Jason: Pop star?

Maddy: C’est de là que vient Kirby. Duh.

Jason: Kirby est du film avec Andy Samberg?

Église: Il est de Popstar: Never Stop Never Stopping.

Maddy: Je peux vous dire que vous n’avez pas mis le jeu en pause, Jason, car si vous mettez le jeu en pause, il vous dira ces informations importantes sur Kirby que Kirk vient de vous lire.

Église: J’ai trouvé ces informations très utiles. Maintenant, nous savons tous qui est Kirby.

Jason: En fait, j’ai perdu un peu de progrès de façon ennuyeuse parce que je jouais dans le métro, puis ma batterie est morte et je me disais: “Bon sang.” Quelques impressions initiales: c’est adorable. J’aime vraiment tous les petits secrets que vous pouvez trouver. J’aime beaucoup ce qu’ils font avec beaucoup d’avant-plans et d’arrière-plans 3D. C’est clairement destiné à la 3DS. C’est amusant de jouer. C’est juste un jeu agréable et agréable. C’est un jeu très joyeux.

Mais la raison pour laquelle Kirby – il y a deux raisons pour lesquelles Kirby n’est jamais vraiment resté avec moi, même si Kirby est mon principal Smash. Les jeux de Kirby ne m’ont pas vraiment collé pour deux raisons. La première est qu’ils sont super faciles, et c’est toujours le cas avec Planet Robobot. Deuxièmement, la mécanique réelle de flotter et de contrôler Kirby et d’aspirer des choses et de les recracher et de faire son petit tiret, n’est tout simplement pas aussi agréable ou satisfaisante pour moi que les autres plateformes. Comme un chevalier creux ou un Mario Odyssey. Mario Odyssey est le type de jeu où je peux jouer juste pour la joie de contrôler Mario et de lancer le chapeau et de sauter. Il n’y a rien de tel pour moi avec Kirby, malheureusement.

Maddy: Que diriez-vous d’entrer dans les mechs? Pensez-vous que c’est amusant dans ce jeu?

Jason: Les mechs, oui. Le mech est assez amusant.

Maddy: Bonne nouvelle: Cela va continuer et augmenter.

Jason: Génial! J’aime beaucoup le mech.

Église: Peut-on décrire la séquence mech d’ouverture aux auditeurs? Il y a cette séquence incroyable. Vous incarnez cette petite créature rose flottante, puis vous entrez dans le putain de robot. C’est cet énorme costume mech. Kirby s’y met et, fondamentalement, comme une vidéo de transformation de princesse super anime. Le mech devient magiquement le même rose que Kirby. Et puis cette musique géniale commence à jouer. Ensuite, vous détruisez simplement votre chemin à travers le reste du niveau, en frappant simplement des choses géantes qui bloquaient votre chemin auparavant. C’est vraiment bien. C’est tout ce que je voulais dire. C’est vraiment bien.

Maddy: Vous pouvez également copier des capacités en tant que mech. Il a tous ces différents looks pour le mech qui sont satisfaisants à leur manière.

Église: Tellement bon! Celui avec les pales d’hélice? Je viens de recevoir celui-là, où tu voles avec les pales.

Maddy: Ou le rock, où vous avez ces deux poings de rock? Je ne sais pas encore si tu es assez loin. C’est plutôt bien. Juste l’action – ce jeu me semble très tactile. Je comprends totalement comment quelqu’un n’aimerait pas un jeu Kirby, mais les choses à propos de ce jeu Kirby particulier que j’aime ne sont que la façon dont il se sent et la façon dont il contrôle. J’aime contrôler Kirby mais j’aime aussi la façon dont les mechs se sentent. Il y a tous ces moments où vous devez dévisser une vis. Le jeu vous permet de dévisser les vis et c’est génial.

Église: Parce que tu le fais avec le pad circulaire!

Maddy: Avec le petit bloc circulaire, oui. Vous êtes dans un énorme robot, vous avez un énorme équivalent d’un tournevis et vous ne faites que visser des choses et déplacer de la merde. Je ne sais pas. C’est génial. C’est juste un jeu vraiment agréable.

Église: Ouais. Je suis d’accord pour dire que c’est un jeu vraiment agréable. Je comprends ce que vous dites, Jason, à propos du mouvement de base, ce qui est un peu bizarre pour moi, en partie parce que je ne sais pas s’il y a un moyen de changer les boutons, mais sauter avec l’extrême droite du diamant est un peu bizarre pour moi. J’ai l’habitude de sauter avec le bas du losange des boutons du visage.

Maddy: Je parie que vous pouvez changer cela.

Église: Je n’ai pas vraiment regardé. Je l’ai fait une pause pour essayer d’accéder au menu des options, puis à la place, cette chose que je lisais est apparue là où elle vous raconte la trame de fond de Kirby, et je me suis dit: “Oh, d’accord.”

Maddy: Je suppose que c’est toutes les options de ce jeu!

Église: C’est utile! Ceci est mon premier jeu Kirby!

Pour bien plus, écoutez l’intégralité de l’épisode. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à nous sur les podcasts Apple et Google Play pour obtenir chaque épisode en temps réel. Laissez-nous un avis si vous aimez ce que vous entendez, et contactez-nous à splitscreen@kotaku.com avec toutes les questions, demandes et suggestions.

.