Le meilleur matériel de jeu rétro du CES 2020: gigantesque Jam NBA, Hyperkin Retron Jr., flipper numérique, etc.

Appareils Plug-and-Play d’Arcade1Up

Arcade1Up a également révélé une gamme d’appareils plug-and-play proposant des jeux rétro et un contrôleur ressemblant à celui de la Sega Saturn. Aucun jeu n’a été confirmé, mais les appareils présentés comprenaient Pac-Man, Mega Man, Mickey Mania et ad DuckTales. Si vous regardez attentivement ces deux images, vous pouvez voir qu’elles incluent chacune plusieurs jeux. Arcade1Up nous a dit qu’il travaillait avec plusieurs partenaires, notamment Disney, Namco, ColecoVision, Intellivision, Commodore 64, Atari, et plus encore.