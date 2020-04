Le meilleur mode de Resident Evil 3 Remake est caché

La campagne de Resident Evil 3 Remake montre des moments audacieux et intenses tout au long des tentatives de Jill Valentine d’échapper à Raccoon City. En plus de combattre de nombreux morts-vivants et d’autres armes biologiques, le protagoniste affrontera le méchant principal du jeu, Nemesis, à des moments clés du jeu. Bien que la campagne ne donne pas toujours suite à ses tentatives d’équilibrer l’horreur et l’action de survie, elle n’en reste pas moins un jeu agréable à jouer. Cependant, Resident Evil 3 Remake a un paramètre de difficulté déverrouillable qui non seulement le rapproche de ses racines d’horreur de survie, mais il offre également certaines des rencontres les plus intenses du jeu.

Dans cette vidéo, nous expliquons pourquoi le mode Nightmare dans RE3 Remake est un ajout fantastique au jeu. Déverrouillé après avoir terminé le mode Hardcore, Nightmare ajoute plus d’ennemis et remanie les emplacements des éléments clés. Le méchant clé, Nemesis, voit également une mise à niveau, et il se déplacera plus rapidement et sera plus agressif dans ses tentatives de vous éliminer. Mais ce qui rend le mode bonus si attrayant, c’est comment il remixe de nombreuses rencontres du jeu avec les ennemis pour se concentrer davantage sur la tension trouvée dans les jeux d’horreur de survie traditionnels – le sentiment d’incertitude de ce qui est au coin de la rue. Même si vous connaissez bien le jeu après une seule partie, le mode Nightmare ajoute quelques surprises effrayantes, qui mèneront probablement à une fin inattendue.

Resident Evil 3 est maintenant disponible sur PC, PS4 et Xbox One.