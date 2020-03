Le meilleur ordinateur portable pour chaque besoin

Les guides de l’acheteur sur Gizmodo sont organisés de manière indépendante par la rédaction. Si vous achetez quelque chose en utilisant nos liens d’affiliation, G / O Media peut gagner une commission.

Nous avons examiné une tonne d’ordinateurs portables et joué avec encore plus. Que vous recherchiez un appareil bon marché ou une puissante machine de jeu, nous avons cherché à choisir le meilleur ordinateur portable pour vous.

Prévisions d’achat pour l’hiver 2020: La première semaine complète de janvier est le Consumer Electronics Show, où les principaux fabricants d’ordinateurs portables comme Dell, Lenovo, Acer et Asus présentent tous les ordinateurs portables qu’ils prévoient de sortir plus tard cette année. Si l’ordinateur portable qui vous intéresse est sorti en 2019, effectuez une recherche rapide pour voir si une actualisation 2020 est imminente. C’est probablement le cas! Un excellent exemple est notre ordinateur portable le mieux classé, le Dell XPS 13, qui vient de recevoir une nouvelle refonte le 7 janvier, qui comprend des processeurs plus rapides, des cadres plus petits et une autonomie de batterie revendiquée allant jusqu’à 19 heures sur une seule charge.

CES est également l’endroit où des entreprises comme AMD, Intel et Nvidia annoncent des composants plus rapides et meilleurs pour les ordinateurs portables. Si vous voulez éviter les remords de l’acheteur dans quelques semaines, c’est le bon moment pour attendre et voir ce qui va arriver bientôt.

La seule entreprise qui n’annoncera aucune grande nouvelle concernant les ordinateurs portables au CES est Apple. Apple vient de sortir son MacBook Pro 16 pouces en novembre, c’est donc le bon moment pour acheter si vous êtes d’humeur pour un grand système puissant pour les créateurs de contenu pour les professionnels du graphisme. Mais les gens qui veulent un MacBook plus petit devraient attendre de voir ce que les prochains mois apporteront.

Le meilleur ordinateur portable polyvalent

Qui êtes vous?

Une personne qui veut juste un très bon ordinateur portable qui équilibre si bien la puissance, le prix et le design que vous n’aurez pas de remords de l’acheteur.

Notre choix: Dell XPS 13 9380 (900 $ – 1 660 $)

Le Dell XPS 13 a toujours été un ordinateur portable fantastique avec un excellent design, certaines des lunettes les plus fines du marché et une large gamme de versions qui vous permettent de trouver l’ordinateur portable parfait pour le prix que vous êtes prêt à payer. Pourtant, la dernière itération, avec une webcam 1080p plus petite en haut de l’écran plutôt qu’en bas, est peut-être la meilleure à ce jour. Cet ordinateur portable ne sera jamais confondu avec un Apple comme notre précédent choix, et certaines personnes pourraient trouver le mélange d’aluminium, de verre et de fibre de carbone criard. La plupart des gens se sentiront bien, surtout s’ils optent pour l’itération de 1200 $ avec un écran 1080p non tactile, un SSD de 256 Go, 8 Go de RAM et un processeur i5-8265U. Nous aimerions que Dell fournisse un plus grand stockage ou plus de RAM, mais c’est toujours une bonne affaire.

Considérez également:

Si vous préférez un Mac, nous vous suggérons le nouveau MacBook Pro 16 pouces. Il s’agit du portable Apple le plus grand et le plus cher du marché, mais aussi le plus rapide et le plus performant de la gamme en une demi-décennie. Si vous voulez grand et Windows, nous sommes également de grands fans du Surface Laptop 15 pouces 3. Le nouveau portable de Microsoft a un GPU solide et est bon pour le prix, il a également un écran énorme mais aucun du poids ennuyeux que vous attendre d’un ordinateur portable de 15 pouces. Si vous ne pouvez vraiment pas supporter l’apparence du Dell, et ne vous occupez pas des différentes batailles juridiques dans lesquelles Huawei est embourbé, alors le Matebook X Pro est également disponible.

Le bon ordinateur portable

Qui êtes vous?

Une personne qui utilise principalement un ordinateur pour naviguer sur le Web, regarder des films et modifier la photo occasionnelle dans Lightroom ou Photoshop. Vous ne voulez pas les performances d’une machine à petit budget, mais cela ne vous dérange pas de compromettre un peu le design ou d’autres fonctionnalités.

Notre choix: HP Envy 13 (750 $ – 1 160 $)

Généralement, plus l’ordinateur portable est bon marché, plus il peut être lourd et laid. Ce n’est pas le cas avec le HP Envy 13. Le périphérique 13 pouces de HP commence à 750 $ mais dispose d’un processeur Intel de série U de 8e génération assez rapide, beaucoup de stockage et plus de style que toute autre chose dans la gamme de prix. La durée de vie de la batterie n’est pas aussi bonne que nous le souhaiterions, mais avec des spécifications maximales, le HP Envy 13 comprend un puissant GPU Nvidia MX250 et 16 Go de RAM, ce qui le rend tout aussi agréable que des produits plus chers.

Considérez également:

La série Yoga 700 de Lenovo peut ne pas avoir le poli de HP Envy, et la version 13 pouces n’offre pas de mise à niveau de carte graphique discrète puissante. Cependant, la série Yoga 700 commence également à seulement 709 $ pour un 15 pouces et 760 $ pour un 13 pouces. Entre le bas prix et une durée de vie estimée de 10 heures, c’est un choix convaincant pour les personnes qui préfèrent une meilleure durée de vie de la batterie et un coût plus faible pour l’alimentation et le style.

Le meilleur ordinateur portable pas cher

Qui êtes vous?

Le prix est la considération la plus importante lors de l’achat d’un ordinateur portable. Vous voulez payer le moins possible sans tout sacrifier.

Notre choix: Microsoft Surface Go (400 $ – 680 $ sans clavier)

D’accord, le Surface Go n’est pas l’ordinateur portable le plus pratique disponible: c’est définitivement un 2-en-1 qui se transforme de tablette en ordinateur portable avec l’utilisation d’un couvercle de clavier, mais il n’y a aucun autre appareil dans cette gamme de prix qui aura le même ajustement et finition que le Surface Go. Windows 10 a également été modifié pour fonctionner un peu mieux sur le lent processeur Pentium 4415Y et sur de nombreux autres ordinateurs portables à 500 $ et moins.

Le Surface Go commence à 400 $ pour 64 Go de SSD et 4 Go de RAM, mais la version 550 $ avec 128 Go de SSD et 8 Go de RAM est le meilleur achat. Malheureusement, vous devrez également prendre en compte 120 $ pour la couverture du clavier, ce qui porte le prix à 680 $.

Considérez également:

Si vous avez absolument besoin de quelque chose de moins cher, nous avons examiné la gamme d’appareils à moins de 500 $ ici, mais nous vous recommandons de dépenser 500 $ ou moins uniquement en dernier recours.

Le meilleur ordinateur portable pour les jeux (et le travail)

Qui êtes vous?

Un utilisateur expérimenté qui a besoin de performances graphiques supplémentaires pour les jeux ou toute autre tâche spécialisée.

Notre choix: Lame Razer (1600 $ – 2400 $)

C’est un défi de trouver un ordinateur portable capable de crunch vidéo, tout en gérant des jeux, et qui dure plus de quelques heures sur une charge. Nous avons trouvé la lame Razer de 15 pouces à la hauteur. Sa durée de vie de la batterie est supérieure à celle de tout autre joueur ou station de travail avec des graphiques discrets que nous avons testés, et il est à la fois rapide et mince pour que vous ne détestiez pas le transporter dans un sac.

C’est cher cependant. Toutes ces performances dans un châssis décemment petit commencent à 1600 $ pour un i7, 16 Go de RAM, 128 Go de SSD et un GPU Nvidia 1060. Si vous voulez un Nvidia 1070 plus puissant et 256 Go de SSD, le prix grimpe à 2400 $.

Considérez également:

Et si vous voulez vraiment de l’énergie, et que cela ne vous dérange pas de trimballer une énorme bête d’ordinateur portable avec moins d’autonomie, nous vous recommandons le GS75 de MSI. Il commence à aussi peu que 2100 $ et est livré avec les GPU de la série 20 les plus récents et les plus puissants de Nvidia.

Le meilleur Chromebook

Qui êtes vous?

Une personne qui a juste besoin d’Internet. Pas de bruit. Pas d’histoires.

Notre choix: Asus Chromebook Flip C434 (509 $)

En juillet, nous avons demandé à tous les principaux fabricants de Chromebooks de nous envoyer leur meilleur appareil à moins de 600 $. L’Asus Chromebook Flip C434 était le favori absolu du groupe. Il ne coûte que 570 $, mais ressemble à un produit beaucoup plus cher, et avec des lunettes ultra-minces autour de son écran de 14 pouces, vous ne manquerez pas d’oublier les premiers jours et les plus laids des Chromebooks. L’Acer n’avait pas la meilleure autonomie de batterie ni les performances les plus rapides, mais il arrivait toujours en deuxième ou troisième place. Cela en fait un excellent appareil polyvalent et que nous placerons avec plaisir dans notre sac à livres.

Considérez également:

Le Pixelbook plus cher à 1 000 $ est tout simplement trop cher pour un appareil Chrome OS, mais vous pouvez souvent le trouver pour beaucoup moins de 1 000 $ à la fois sur la boutique de Google et sur Amazon. Si vous pouvez le trouver pour 850 $ ou moins, c’est une affaire fantastique. Sinon, nous recommandons le Chromebook 3100 Dell 2 en 1 de 450 $ si cela ne vous dérange pas un écran de 11 pouces. Son prix et ses 13 heures et 13 minutes d’autonomie nous ont vraiment impressionnés.

Meilleur 2 en 1

Qui êtes vous?

Une personne qui veut vraiment un ordinateur qui peut basculer entre ordinateur portable et tablette et vice-versa.

Notre choix: Lenovo Yoga c930 (1400 $ – 1860 $)

Si vous avez vraiment besoin de dessiner partout sur votre ordinateur portable et d’écrire quelques milliers de mots, le Lenovo Yoga c930 est le meilleur qui soit. À partir de 1400 $ pour un i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le c930 n’est pas bon marché, mais sa charnière, avec le haut-parleur intégré, et le garage à l’arrière du stylet en font l’ordinateur portable le plus réfléchi avec un écran tactile.

Considérez également:

Si vous dessinez ou concevez plus que ce que vous parcourez ou écrivez, alors oubliez le Yoga c930 et considérez la Surface Pro 7. C’est une tablette 2-en-1 d’abord, ce qui signifie que l’expérience de la frappe sur vos genoux réels n’est pas idéal, mais il devrait être idéal pour dessiner et jouer à des jeux tactiles comme Gwent. Nous n’avons pas encore examiné le 7, mais nous avons bien aimé le 5. Nous sommes également un fan des derniers iPad d’Apple, même si nous ne pensons pas qu’ils soient tout à fait prêts à remplacer un ordinateur portable.

Comment cette liste a-t-elle changé? Relisez notre historique des mises à jour:

1/3/2019: Nous avons ajouté une recommandation de Microsoft Surface Laptop 3 pour le meilleur ordinateur portable polyvalent. Nous avons supprimé la Surface Pro 6 et ajouté la Surface Pro 7 en tant qu’ordinateur portable suggéré aux personnes à la recherche d’un 2-en-1.

27/08/2019: Nous avons remplacé la série Lenovo 700 par le HP Envy 13 (meilleur ordinateur portable de bonne qualité) et le Samsung Chromebook Plus v2 par le Chromebook Flip C434 d’Asus (le meilleur Chromebook.

08/03/2019: Nous avons remplacé le Huawei Matebook X par le Dell XPS 13.

