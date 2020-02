Le mème légendaire Rickroll est arrivé à Fortnite!

Ceux qui jouent à Fortnite savent que l’un des éléments qui a servi au succès du jeu sont les emotes, petites animations qui recréent des pas de danses très populaires ou qui ont gagné en notoriété grâce au titre. À cette occasion, les amateurs de mèmes seront très heureux, car le nouvel emote est inspiré par celui qui remonte au début d’Internet.

Avec un message particulier sur Twitter, Epic Games a révélé que l’emote “Never Gonna” est récemment arrivé à Fortnite, que tout fan des mèmes voudra obtenir, car il est inspiré précisément par les pas de danse de Rick Astley dans Never Gonna Give You Up , surtout connu pour être celui qui a donné naissance au mème ancestral Rickroll. Le nouvel emote Never Gonna Give You Up est disponible dans la boutique d’articles et vous pouvez l’obtenir en échange de 500 PaVos.

Si vous êtes des nouvelles générations qui connaissent à peine ce mème grâce au nouvel emote, nous vous disons qu’il est l’un des plus longs, car il a commencé à gagner en popularité vers 2007 lorsque les gens ont commencé à l’utiliser pour inviter les autres à voir quelque chose qui les intéressait, mais en fait cela les a amenés à la vidéo de Rick, les faisant ainsi tomber dans un piège. Cette pratique fut connue par la suite sous le nom de Rickrolling.

La vidéo précédente, partagée par Epic Games, est un parfait exemple de Rickrolling.

Après l’apparition de cet emote, le propre interprète de la chanson, Rick Astley, a partagé la vidéo et a invité les fans à obtenir l’emote dès que possible.

Il y a maintenant un emote Never Gonna Give You Up dans Fortnite! Prenez-le pendant que vous le pouvez dans la boutique d’articles. @fortnitegame #fortnite #TikTokGaming #GamingLoop pic.twitter.com/Nlio9CThYU

– Rick Astley (@rickastley) 15 février 2020

Que pensez-vous de cet ajout à Fortnite? Combien de fois avez-vous été victime du bon mème de Rick? Dites-le nous dans les commentaires.

Une autre danse populaire récemment ajoutée à Fortnite est celle du célèbre streamer Pokimane. Avec le changement de saison, il y a des nouvelles à l’horizon et on a excité les fans. Ce qui ne suscite pas de bons commentaires, c’est qu’il pourrait y avoir un intérêt à taxer les PaVos aux États-Unis.

Fortnite est disponible sur consoles et mobiles. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez cette page.

