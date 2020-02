Le mémorial de YouTuber Etika est maintenant un PokéStop

Photo: Cecilia D’Anastasio

L’année dernière, après le décès de la star de YouTube Desmond «Etika» Amofah, les fans se sont réunis et ont peint une fresque de 40 pieds à Brooklyn en son honneur. Et maintenant, après avoir fait du lobbying auprès de Niantic, la murale est un PokéStop authentique dans Pokémon Go.

Comme l’écrit la jeune reporter adjointe Gita Jackson, l’idée a été soulevée pour la première fois en novembre par Reversal, un fan des Pays-Bas d’Etika. Puis, lorsque les développeurs Niantic ont ouvert leur programme Wayfarer – où les joueurs de niveau 40 ou supérieur pouvaient suggérer des PokéStops – la poussée a vraiment décollé.

Maintenant, à partir de cette semaine, le mémorial d’Etika est officiellement un PokéStop, avec la description «Se souvenir du décès d’Etika, JoyconBoyz pour toujours» (les fans d’Etika sont connus sous le nom de JoyconBoyz).

Si vous êtes dans la région et que vous voulez y aller, la fresque est située au 1280 Myrtle Ave. à Bushwick, Brooklyn.

