Le menu Fortnite cache un secret pour obtenir la peau de Deadpool

La nouvelle saison Fortnite est là et les joueurs sont enthousiasmés par son contenu, en particulier l’incroyable skin Deadpool de Battle Royale. Si vous souhaitez réaliser cette nouveauté attrayante, sachez que les premiers défis à relever sont déjà disponibles.

La saison est liée aux agents secrets et aux espions, vous devrez donc vous lancer dans une mission spéciale pour débloquer la peau de Deadpool. Pour commencer, vous devez cliquer sur l’évent ou l’échappement qui est au menu de la nouvelle saison.

De cette façon, vous aurez accès à une pièce cachée, où vous trouverez un ordinateur que vous devez activer. Selon les détails, seuls les joueurs qui ont le nouveau Battle Pass peuvent terminer cette étape.

Si tel est votre cas, sur l’ordinateur, vous trouverez une lettre de Deadpool à Epic Games. C’est le premier défi à relever. Par la suite, vous devriez éviter de remercier le conducteur lorsque vous sautez du bus de combat pour terminer le deuxième défi.

Epic Games ajoutera plus de défis à l’avenir, vous devrez donc également les compléter. Pendant ce temps, vous pouvez aller de l’avant avec les 2 défis mentionnés et franchir une étape importante pour obtenir Deadpool. Ci-dessous je vous laisse quelques images (via Dexerto) où la pièce secrète est montrée et comment la trouver:

Vous pouvez cliquer sur un évent et trouver cette pièce: pic.twitter.com/oxSgtftC3Q

Emplacement exact de la salle secrète

Il semble que cette nouvelle collaboration aura plusieurs récompenses liées à Marvel. Nous vous tiendrons donc au courant afin que vous puissiez tous les obtenir. Bien sûr, la plus grande récompense sera la peau de Deadpool.

Dans d’autres nouvelles connexes, Ninja manque l’ancienne carte de Battle Royale et a déjà expliqué pourquoi. De plus, le légendaire mème Rickroll est arrivé au titre grâce à l’emote Never Gonna Give You Up, que vous pouvez déjà trouver dans la boutique.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

