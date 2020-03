Le merveilleux 101 Kickstarter consiste à unir les fans, à ne pas collecter d’argent, déclare Platinum

The Wonderful 101 Remastered, une version mise à jour du jeu auparavant exclusif à Wii U, touche à la fin de sa campagne Kickstarter. Le jeu, qui a gagné plus de 200 millions de yens après avoir demandé 5,425 millions de yens, a été la plus grande réussite de Kickstarter sur la plate-forme depuis un certain temps.

Cependant, il s’avère que le jeu était déjà terminé avant qu’un seul centime ne soit gagné grâce au financement participatif, et pour Platinum, cette campagne ne visait pas à collecter les fonds nécessaires autant qu’à réunir une communauté de joueurs.

En discutant avec Gematsu, le producteur Atsushi Inaba a révélé que la raison de la campagne n’était pas parce qu’ils avaient besoin d’argent. “La véritable raison pour laquelle nous avons décidé de faire une campagne Kickstarter n’était pas du tout pour un financement”, dit-il. “Il s’agissait plutôt de jauger l’intérêt pour The Wonderful 101. C’est un jeu que nous avons toujours voulu revisiter à un moment donné, nous avons donc pensé que ce serait une bonne occasion de rassembler les fans – de les unir – et d’évaluer l’intérêt.”

Lorsqu’on lui a demandé de préciser à quoi l’argent servirait, Inaba a déclaré qu’il servirait en grande partie à réaliser des récompenses Kickstarter et à atteindre des objectifs. “Je ne sais pas si vous avez vu tous les niveaux et leurs récompenses, mais ceux-ci coûtent de l’argent à produire”, dit-il. “Le reste de l’argent va au contenu supplémentaire qui sera ajouté au jeu.”

“Je tiens à préciser que nous n’avons pas fait la campagne pour” obtenir de l’argent “ou quelque chose comme ça — ce n’était pas le but, poursuit-il.” Le principal objectif était de rassembler les fans, de mesurer l’intérêt et trouver un bon moyen de revoir et de sortir le jeu. ”

Le Wonderful 101 Remastered arrive également sur PC et PS4, bien que dans l’interview, il soit précisé qu’il ne viendra pas sur Xbox One en raison de la difficulté de porter sur cette plate-forme.

Le jeu a encore deux objectifs potentiels à atteindre. S’il gagne l’équivalent de 2 millions de dollars américains, le jeu comportera une section d’aventure 2D supplémentaire, et s’il atteint 2,25 millions de dollars, deux des morceaux de musique du jeu seront réenregistrés avec un orchestre complet.

Platinum Games a été occupé récemment. Le studio travaille également sur Bayonetta 3 et sur le projet G.G., un nouveau jeu d’action axé sur les héros récemment annoncé.

