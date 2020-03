Le merveilleux livre d’Hyrule Historia de Zelda obtient une version numérique

Il y a quelques années maintenant, The Legend of Zelda: Hyrule Historia a fait irruption sur la scène comme un livre absolument incontournable qui couvrait l’histoire de la série Zelda. Il était si bon, en fait, qu’il est devenu le livre le plus vendu aux États-Unis peu de temps après son lancement.

Si vous n’avez jamais réussi à mettre la main dessus ou si vous n’avez pas envie de dépasser le prix de détail recommandé de 39,99 $, vous voudrez peut-être envisager cette toute nouvelle version numérique. Une liste sur Amazon a révélé que le livre arriverait numériquement en avril, avec la date de sortie actuellement fixée au 14.

Nous avons en fait publié une critique de livre pour Hyrule Historia en 2013; si vous voulez en savoir plus, assurez-vous de bien lire. Voici un extrait:

Emballé d’informations et richement produit, Hyrule Historia allait toujours être une publication hors concours. Cependant, sa profondeur et ses détails nous ont même surpris. Peu de franchises de jeux vidéo pourraient espérer soutenir un livre aussi lourd et important, et même si vous ne vous intéressez que de façon passagère aux aventures de Link, cela devrait être un ajout permanent à votre table basse ou étagère. Nous croisons les doigts pour que le même traitement puisse être proposé à d’autres propriétés clés de Nintendo à l’avenir.

Tenté par cette version numérique? Avez-vous récupéré une copie du livre physique à l’époque? Faites-nous savoir à l’endroit habituel.

