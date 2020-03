Le métal NES de 500 $ est de retour pour une autre course

Photo: Analogique

La façon la plus fantaisiste de jouer à la console de divertissement Nintendo originale et aux cartouches Famicom. Avec les consoles rétro Super Nintendo et Sega Genesis à son actif et un Game Boy en route, les maîtres de la console rétro Analogue ramènent leur chef-d’œuvre NES en métal original de 500 $ pour une autre course avec l’édition NT Mini Noir.

Lorsque Analogue a présenté le premier NES en aluminium en 2014, ma pensée initiale était «Neat, mais qui voudrait cela?» J’ai passé les années intermédiaires à regarder les options d’eBay et à maudire ma stupide jeune personne. Loin de certains émulateurs logiciels glitchy, l’Analogue NT Mini est essentiellement le matériel NES original dans sa forme finale. Il possède des ports pour les cartouches NES et Famicom. Il a des ports plaqués or, y compris une sortie HDMI. Ses ports de contrôleur NES d’origine sont transparents, ce qui pourrait ne pas offrir un avantage spécifique, mais les sons semblent fantaisistes.

Photo: Analogique

Cette nouvelle version du classique moderne, l’Analogue NT Mini v2, remplace la finition argentée de l’original par une finition bronze anodisé, qui a l’air très bien avec ces ports en or. Même la carte de circuit imprimé est une chose de beauté.

Photo: Analogique

Outre le nouveau look, le v2 comprend également un emplacement de cartouche NES amélioré, une interface utilisateur remaniée, un emballage plus conforme aux versions Super NES et Genesis d’Analogue, et un nouveau contrôleur NES sans fil 8BitDo.

L’Analogue NT Mini Noir est maintenant disponible en précommande en quantités limitées, avec une date d’expédition prévue pour juillet. C’est 500 $, ce qui n’est pas bon marché pour une console qui joue à des jeux vidéo vieux de plusieurs décennies, mais elle les joue incroyablement bien. De plus, 500 $, c’est beaucoup mieux que les milliers d’anciens systèmes vendus sur eBay, et qui sait, peut-être que cette dernière course de métal sera suivie d’un NES rétro en plastique plus abordable. Doigts croisés.

Plus d’analogue

.