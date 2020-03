Le métier de vos rêves? Des milliers d’euros sont empochés pour le tournage pendant leur sommeil

Peu à peu, il est plus populaire de voir des gens montrer leur quotidien avec des émissions en direct ou enregistrer certains des événements les plus importants. Que ce soit dans les jeux ou tout simplement avec des tâches quotidiennes telles que manger devant la caméra. Mais, avez-vous déjà envisagé l’idée de regarder les gens dormir? Ou tout simplement vous enregistrer pendant vos heures de sommeil pour que les autres voient?

C’est le curieux travail qui a fait plusieurs milliers de streamers prendre des milliers d’euros et qui, sans aucun doute, c’est devenu le rêve de beaucoup. Et la vie quotidienne du streamer Matthew «Mizkif» Rinaudo qui, le premier jour, vivre en dormant, il a plaisanté avec ses téléspectateurs que sa mère croyait qu’il ne faisait rien, mais qu’il serait sûrement surpris de découvrir qu’il s’était littéralement endormi et avait fait de l’argent.

Pour cette tâche, le streamer a activé un bot qui permettrait aux téléspectateurs d’envoyer des dons. Pendant qu’il se reposait sur grand écran. Plusieurs heures plus tard, il s’est réveillé avec 5 600 $ de plus en poche. De cette façon, une des tendances les plus marquantes actuellement sur Twitch est née où la tâche à accomplir est, tout simplement, le sommeil.

Au cours des dernières semaines, les streamers ont été encouragés à activer les caméras tout en s’endormant pour permettre à leurs téléspectateurs de voir leurs heures de repos. Et pendant ces heures, les utilisateurs prennent un court instant pour faire leurs dons. Peut-être pour cette nouvelle tendance avoir de la place le lit gamer? Un mélange parfait pour combiner les heures de sommeil avec le repos.