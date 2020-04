Le Metropolitan Museum de New York ouvre ses œuvres à «Animal Crossing»

La pandémie de coronavirus généré le fermeture du musée Dans le monde entier. Cependant, certains d’entre eux ont transféré leurs œuvres sur Internet, permettant aux visites virtuelles dans le confort de votre maison. Le Metropolitan Museum of Art de New York (The Met) a voulu aller plus loin dans sa stratégie, car il souhaite désormais que toute sa galerie atteigne le monde numérique le plus populaire du moment: Animal Crossing: New Horizons.

Le Met possède une galerie de 406 000 images. Choisissez celles que vous voulez et emmenez-les à New Horizons

Oui, le jeu Nintendo est toujours sur toutes les lèvres. Le fait d’avoir lancé au milieu de la quarantaine lui a permis de réussir plus facilement dans plusieurs pays; beaucoup de gens vivent même la saga pour la première fois. L’une des fonctionnalités les plus utilisées du jeu est importer des dessins personnalisés pour les traduire en objets de jeu, comme des vêtements ou des peintures. La communauté exploite sa créativité et propose ses créations via des codes QR.

Il s’avère que Le Met a été chargé de générer un code QR pour chaque œuvre de sa galerie. Fondamentalement, vous pouvez importer l’intégralité du New York Metropolitan Museum of Art et l’avoir sur votre Animal Crossing Island: New Horizons. Vous ne devriez aller chez lui web, sélectionnez l’une de leurs 406 000 images et cliquez sur le bouton Partager. Vous remarquerez que, en plus des réseaux sociaux habituels, l’icône Animal Crossing – la feuille – est présente. Appuyez dessus et vous obtiendrez votre code aussi facilement.

N’oubliez pas de scanner les codes vous avez besoin de l’application Nintendo Switch Online, disponible sur iOS et Android. L’illustration numérisée sera automatiquement ajoutée à votre bibliothèque de conception dans New Horizons; Vous pouvez y accéder à partir de l’application “Mes créations” sur le Nookophone. Dans les prochains jours, il y aura sûrement des gens qui construiront des musées virtuels avec le matériel du Met, cela ne fait aucun doute.

Cette semaine, Gary Whitta, écrivain pour Rogue One: A Star Wars Story, a annoncé que lance un talk-show sur Animal Crossing: New Horizons. Il aura des invités de luxe et son set d’enregistrement est installé dans la maison virtuelle. C’est une façon assez créative de surmonter les obstacles de la pandémie.

👇 Plus de Breaking News