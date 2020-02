Le Mexique a déjà sa première arène d’esports!

La scène de l’esport continue de croître au Mexique et compte tenu des progrès réalisés par le jeu compétitif dans notre pays, il était temps qu’une grande étape ait lieu et cela a eu lieu avec l’inauguration de la première arène de l’esport dans notre pays.

Hier, la société de médias TV Azteca, la chaîne Cinemex de cinémas et complexes de divertissement, et Riot Games, responsable de League of Legends, ont inauguré le stade Arena esports, un lieu qui a tout le nécessaire pour organiser des tournois de jeux vidéo du Niveau le plus élevé et offrant une expérience de jeu de la plus haute qualité grâce à un investissement de plus de 2,5 $ MDD. Cette arène, située à l’intérieur du centre commercial Artz Pedregal dans le sud de Mexico, a été créée à partir de la proposition de complexes dédiés aux jeux vidéo de Cinemex, Arena, The Place to Play, un concept axé sur l’offre la meilleure expérience de jeu possible, et dans ce cas, l’arène dispose d’une technologie de pointe dans les caméras, les écrans 4K et une capacité de 100 spectateurs qui peuvent profiter des compétitions dans des sièges de luxe.

Lors de l’inauguration du stade Arena esports, Benjamín Salinas Sada, directeur général de TV Azteca, a déclaré que le complexe répondait aux besoins des joueurs et des amateurs de jeux vidéo, ainsi qu’à la manière dont l’entreprise cherche à aborder Jeune public

Enfin, lors de l’inauguration, il a été confirmé que la première compétition qui se déroulera au Arena esports Stadium sera la League of Legends Latin American League, qui débutera le 15 février.

# ADNDeportes⚽🏈🏀⚾🎾

En Amérique latine, il n’y a AUCUN endroit comme ça! 🔥🏟

Le stade Arena esports ouvre ses portes! 🤩👾

🎙 @Edward_crush

🔴 En direct sur @ adn40 et en ligne https://t.co/OlGHZAImOA pic.twitter.com/XWxNX3GamE

– Aztecaesports (@TVAztecaEsports) 6 février 2020

Que pensez-vous de la première arène d’esports au Mexique?

Dites-nous dans les commentaires et suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.