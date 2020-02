Le microphone intégré du Famicom était merveilleusement étrange

Photo: Evan AmosTotal RecallTotal RecallTotal Recall est un retour en arrière sur l’histoire des jeux vidéo à travers leurs personnages, franchises, développeurs et tendances.

Il y a toujours eu de légères différences régionales entre les consoles, mais lorsque la Nintendo Entertainment System a frappé les étagères des magasins à l’automne 1985, elle avait été dépouillée de presque toute la forme et le charme de son homologue japonais. Il était clair que Nintendo ne voulait pas que la NES soit considérée comme un “ordinateur familial” gai, mais plutôt comme un magnétoscope de jeu gris imposant d’un avenir pas si lointain.

La Famicom était nettement plus petite que la NES, tout comme ses cartouches colorées. La machine de jeu pourpre et blanc sinueuse était livrée avec deux contrôleurs, qui étaient tous deux attachés en permanence à l’arrière du système via de courts cordons noirs. Les contrôleurs attachés pourraient même être stockés sur le Famicom lui-même, se calant parfaitement dans des rainures peu profondes de chaque côté du pont de la console. C’est ici, bercé à droite de la fente de la cartouche, que les joueurs japonais ont pu trouver la caractéristique la plus unique que la Famicom avait à offrir – un petit microphone intégré.

Photo: Evan Amos

Le microphone Famicom, qui a remplacé les boutons de démarrage et de sélection du deuxième contrôleur de la console, est un exemple classique de la réputation de longue date de Nintendo pour l’introduction de gadgets de jeu à la fois innovants et absurdes. Pendant l’ère NES, c’était des accessoires comme R.O.B. le Robot et le fameux Power Glove, et aujourd’hui ce sont des titres comme Nintendo Labo et Ring Fit Adventure.

Ajouté par le directeur de la recherche et du développement de Nintendo, Masayuki Uemura, le deuxième microphone du joueur n’était guère l’attraction principale de la console. La Famicom était la deuxième console domestique de Nintendo au Japon (après la gamme de jeux TV couleur) et l’introduction par la société de cartouches de remplacement et de jeu tierces et tierces était facilement le principal argument de vente du système. Nintendo n’essayait pas de cacher l’existence de leur nouveau récepteur sonore original, mais il était rarement mentionné dans les premières publicités imprimées et télévisées.

Malgré sa disponibilité pour les développeurs lors du lancement, le deuxième microphone du lecteur n’a été implémenté que dans une douzaine de jeux parmi plus de 1000 lancés pendant la durée de vie impressionnante de 20 ans de Famicom. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que lorsque le microphone a été utilisé à bon escient, il a rarement profité aux joueurs dans un rôle secondaire. Au lieu de cela, le microphone a généralement pris la forme d’une passerelle vers les œufs de Pâques dans les jeux solo. La plupart du temps, ces informations se trouvent dans le manuel d’un jeu, où elles font subtilement référence à des attaques et à des secrets qui ne peuvent être déclenchés que par le son.

Le plus connu de ces œufs de Pâques (c’est un secret pour tout le monde) implique l’ennemi Pols Voice de l’original Zelda no Densetsu – The Hyrule Fantasy, sorti au Japon pour le module complémentaire Famicom’s Disk System en 1986. Dans le jeu, Pols Voice est représenté comme des rongeurs fantomatiques avec des oreilles énormes, généralement trouvés en train de courir dans les donjons en paquets de trois à cinq. Le manuel d’instructions japonais de Zelda, qui détaille de nombreux ennemis du jeu, mentionne que les créatures “détestent les bruits forts”.

Je suis sûr que vous pouvez deviner le reste.

Avec un puissant rugissement dans le deuxième microphone du joueur, les aventuriers pourraient éradiquer n’importe quelle voix Pols à l’écran. Cette méthode a été de loin préférée à l’attaque avec des armes normales, car chaque voix de Pols a pris plusieurs coups pour vaincre.

Pols Voice (deuxième à partir du bas sur la page de droite) était l’un des nombreux monstres détaillésPhoto: Zelda Dungeon

Curieusement, cette allusion à l’aversion au bruit de Pols Voice a également été ajoutée au manuel d’instructions de la version NES de The Legend of Zelda. Sachant que les joueurs internationaux ne pouvaient pas se fier à un microphone, les concepteurs avaient peaufiné le jeu pour affaiblir Pols Voice face aux flèches, mais il semble qu’ils aient oublié de transmettre ce morceau d’informations importantes à l’équipe de localisation qui gère le manuel.

Un autre secret classique caché derrière le microphone du Famicom se trouvait dans Hikari Shinwa – Palutena no Kagami, mieux connu dans le monde occidental sous le nom de Kid Icarus. Tout en parcourant les marchandises dans l’un des nombreux magasins du jeu, les joueurs peuvent maintenir le bouton A du deuxième contrôleur enfoncé et parler dans le microphone pour marchander avec le commerçant.

En fait, Palutena no Kagami ne savait pas vraiment ce que les joueurs avaient murmuré dans leur contrôleur, juste que quelque chose avait été dit du tout. Dans cet esprit, il a été rapidement découvert que les joueurs pouvaient faire exploser les prix les plus bas en soufflant simplement aussi fort que possible dans le microphone, car le commerçant semblait beaucoup apprécier la quantité excessive de sons impliqués.

Je recommande fortement d’essayer cette méthode de négociation la prochaine fois que vous visiterez votre marché de producteurs locaux. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait du prix de vos articles, essayez de vous pencher et de souffler sur le visage du vendeur. Ils sont sûrs de baisser leurs prix immédiatement. Ou vous sauter dans les côtelettes. Vous n’aurez qu’à le découvrir.

Bien sûr, il est presque impossible de faire apparaître le microphone du Famicom sans mentionner le fameux Takeshi no Chōsenjō, autrement connu sous le nom de Takeshi’s Challenge. Ce jeu bizarrement sombre et minutieusement difficile a permis aux joueurs de se boire bêtement, de divorcer de leur femme et de se bagarrer avec les citadins de tous les jours. Takeshi’s Challenge a également produit une paire de publicités mettant en vedette le comédien titulaire assis tristement au milieu de piles d’électronique cassée. Dans les publicités, Takeshi peut être vu crier dans le microphone Famicom pour afficher une carte, ainsi que chanter un extrait de karaoké pour remonter le moral. Les deux signaux verbaux étaient destinés à être des indices pour ceux qui sont assez courageux ou insensés pour se lancer dans l’aventure alambiquée de Takeshi.

Comme beaucoup le savent, l’héritage loufoque du microphone de Nintendo ne s’est pas terminé avec le Famicom, ni est resté confiné au Japon. Des jeux comme Hey You, Pikachu! pour la Nintendo 64 et Odama pour la GameCube a réintroduit le concept de crier son chemin vers la victoire aux nouvelles générations d’enfants légèrement confus. Des microphones ont été ajoutés aux ordinateurs de poche Nintendo tels que la DS et la 3DS, où ils ont joué des rôles importants dans des séries telles que WarioWare, Brain Age et Nintendogs. Pols Voice a même fait son retour triomphal dans The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, où les joueurs internationaux pourraient enfin détruire les taches de whiskerd comme prévu – avec un cri assourdissant.

Avec l’annonce du très populaire Nintendo Classic Mini: Family Computer en 2018, beaucoup se sont demandé si la console rétro irait jusqu’à inclure le microphone emblématique. Malheureusement, le système miniature a renoncé à la vraie affaire, se contentant plutôt d’un autocollant convaincant. Cependant, pour être juste, le Classic Mini ne comportait qu’un seul jeu (Zelda) qui aurait pu utiliser le microphone.

Plus récemment, les manettes Famicom ont été présentées en tant qu’édition spéciale Joy-Cons, vendues en quantités limitées aux abonnés Nintendo Switch Online au Japon. Cette fois-ci, Nintendo n’a pas reculé, insufflant au deuxième contrôleur un microphone légitime à utiliser avec la bibliothèque en ligne de Switch de titres Famicom. Il semble un peu en arrière que le seul contrôleur officiel pour le commutateur avec un microphone fonctionnel soit celui inspiré d’un design de 1983, mais bon, c’est Nintendo pour vous.

Les Joy-Cons de Famicom

Nous ne savons peut-être jamais pourquoi Masayuki Uemura a estimé qu’un microphone était un ajout utile à la Famicom, ni pourquoi il a été jugé impropre au public en dehors du Japon, mais il restera à jamais comme une drôle de note de bas de page dans l’histoire du jeu, qui incarne vraiment la stupidité unique de la marque Nintendo.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le microphone intégré du Famicom, ainsi que sur d’autres éléments intéressants de l’histoire du jeu, je vous invite à consulter le dernier épisode du podcast Carte mémoire.

