Le Midgar de Final Fantasy 7 Remake est conçu pour vous faire sentir mal de vos actions

Avec la nouvelle que Final Fantasy VII Remake aura lieu exclusivement à Midgar, il n’est pas surprenant que la ville soit agrandie et retravaillée. Dans le remake, la ville sera une ville tentaculaire et vivante – juste pour vous faire sentir mal d’en exploser une partie.

Une nouvelle interview avec le producteur Yoshinori Kitase et le co-réalisateur Naoki Hamaguchi a révélé une partie de la pensée qui a servi à concevoir un Midgar plus grand et plus complet.

Dans le jeu original, les joueurs n’ont passé que quelques heures au début du jeu à Midgar, tandis que le remake promet un contenu complet dans la ville.

Bien que ce contenu comprendra de nombreuses quêtes secondaires, la narration environnementale sera tout aussi importante dans les rues de Midgar. “Nous voulions vraiment montrer la vie quotidienne des citoyens de Midgar”, a déclaré Kitase dans l’interview. “[Partly] pour montrer comment ils vivaient dans cette immense ville alimentée par l’énergie Mako, comment et quand ils l’utiliseraient, pour raconter cet aspect de l’histoire. “

“La version originale est allée directement dans la mission de bombardement. Nous voulions ce sentiment que les choses étaient déjà en cours, vous étiez au milieu de l’action. Pourtant, si vous êtes immédiatement passé de là à la panique causée par la mission de bombardement par la suite, vous ne le feriez pas” Je ne comprends pas l’impact que cela a eu sur la vie quotidienne des habitants avant que cet événement ne les interrompe. C’est pourquoi nous avons commencé avec ce genre de scène domestique. “

L’extension de la ville dans un lieu plus habité n’est pas seulement un habillage de fenêtres – elle est soigneusement conçue pour inciter le joueur à réfléchir aux conséquences de ses actions lorsqu’il entreprend la mission de bombardement. “Le joueur voit comment le [Reactor bombing] impact sur la ville “, a déclaré Hamaguchi.” Nous voulons qu’ils se sentent en conflit sur les effets de leurs actions. C’est pourquoi nous avons décrit ce domaine avec autant de détails. “

Les fans de la série aux yeux d’aigle peuvent également remarquer que Midgar tire une partie de son esthétique de la version Advent Advent de la ville, conformément à la décision d’utiliser le film 2005 avec un examen critique comme inspiration visuelle.

“Nous avons fait référence au travail d’Advent Children et d’autres séries précédentes lors de la reconstruction de Midgar”, a déclaré Hamaguchi. «Mais l’une des principales choses que nous avons décidé de refaire était l’échelle de la ville elle-même. L’original n’était pas si réaliste si l’on considère la taille des bâtiments individuels et leur taille par rapport à la ville dans son ensemble. “

Vous pourrez explorer Midgar par vous-même lorsque Final Fantasy VII Remake sera lancé sur PS4 le 10 avril. Une démo du premier acte est disponible dès maintenant, et en y jouant, vous obtiendrez un thème PS4 gratuit. Découvrez nos impressions sur les quatre premières heures du jeu, ainsi que notre guide complet de précommande pour vous assurer de mettre la main sur le remake dès que possible.

