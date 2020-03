Le MMO de Lost Oasis Walking Ship est maintenant disponible sur Steam

Être disponible en format d’accès anticipé pendant un ou deux ans.

Les fans bac à sable de survie Ils gardent trace de Last Oasis depuis longtemps, un jeu qui met sur la table une poignée d’idées intéressantes telles que la possibilité de construire bateaux à pied et adopter un style de jeu nomade, en changeant régulièrement de lieu (il y a aussi une ville qui marche!) et en affrontant de grandes tribus pour le contrôle des ressources.

À l’origine, le jeu devait être disponible sur PC en tant que accès anticipé à l’automne 2019, mais après plusieurs retards, son date de sortie la fin est ferme: 26 mars. Selon l’onglet du jeu sur Steam, il devrait rester dans cet état pendant au moins un an ou deux à mesure que de nouveaux contenus, fonctionnalités et correctifs arriveront.

Pour l’instant, l’équipe de Équipage âne explique que la carte dynamique, la mécanique de survie, les navires et le système économique; tandis qu’à l’avenir, la carte explorable sera élargie avec de nouveaux biomes, des équipements et des ressources à notre disposition, en même temps que les impressions des fans sont surveillées pour ces ajouts.

Last Oasis est situé dans un lointain avenir où un événement cataclysmique a brisé la Lune et stoppé la rotation de la Terre, provoquant la division de la planète en deux environnements extrêmes et inhospitaliers: l’un brûlé par le Soleil et l’autre Glyphe jeté dans l’obscurité la plus profonde.

