Le MMO inspiré de Pokemon Temtem reçoit une nouvelle bande-annonce de style anime et lance 2021 pour Switch

Le développeur Crema a publié une nouvelle bande-annonce pour son prochain jeu Massive Multiplayer Online Temtem.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Temtem est un jeu de capture de monstres fortement inspiré de Pokémon. Il utilise de nombreux mécanismes et éléments de jeu similaires, mais possède des fonctionnalités multijoueurs plus étendues et une liste massive de créatures originales. Fait intéressant, l’un des Temtem‘S critters est un célèbre Fakemon Platypus Starter de Épée et bouclier PokémonPériode de pré-diffusion de, incluse avec la permission du créateur.

Temtem sortira dans Early-Access pour Steam plus tard dans la journée du 21 janvier, et son lancement est actuellement prévu pour Switch en 2021 selon les développeurs. Vous pouvez regarder la bande-annonce nouvellement publiée ci-dessous (via IGN), ainsi que d’autres vidéos de gameplay (via Humble Bundle):

Pour plus de détails sur Temtem, vous pouvez visiter sa page Steam ici. Nous ne manquerons pas de partager les mises à jour sur sa version Switch au fur et à mesure.

