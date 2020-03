Le mod de texture Wild Hunt s’étend à Toussaint

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 13 mars 2020 14:01 GMT

Le créateur de mod HalkHogan a continué de travailler sur leur projet HD retravaillé pour The Witcher 3: Wild Hunt et la récente mise à jour s’est étendue à Toussaint.

The Witcher 3 le mod de texture a été mis à jour vers la version 11.0, ce qui ajoute beaucoup plus de contenu, y compris Toussaint, et apporte «un nouveau niveau de qualité».

Le mod, si vous n’en avez pas conscience, ajoute des textures détaillées et de haute qualité avec une netteté et des performances exceptionnelles. Avec lui, vous pouvez vous attendre à des maillages de haute qualité avec beaucoup de détails, dont beaucoup ont été créés à partir de zéro avec une optimisation préservée.

C’est l’un de nos favoris ici chez VG247, et bien que le jeu soit beau à lui seul, le projet HD retravaillé le fait briller encore plus.

La version 12.0 «Ultimate» est prévue pour l’été et «sera probablement la fin» du travail de HalkHogan sur le jeu.

Si vous souhaitez rejoindre les plus de 2 millions d’autres personnes qui ont téléchargé le projet HD retravaillé, lancez Nexus Mods.

